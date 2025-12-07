Hà Nội và TP.HCM được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 150/2025 do Bộ Nội vụ soạn thảo đề xuất cho phép Hà Nội, TP.HCM, ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo bình quân chung, được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 150/2025 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố.

Hợp nhất 3 tỉnh, thành phố được tăng thêm tối đa 2 cấp phó

Dự thảo đã sửa đổi quy định số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, phó chánh văn phòng sở, phó chi cục trưởng thuộc sở, phó phòng thuộc chi cục thuộc sở và cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc UBND cấp xã.

Theo đó, số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người - giữ nguyên so với quy định hiện hành.

Tuy nhiên, với sở được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi hợp nhất 2 tỉnh, thành phố thì số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 1 người.

Số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người/sở. Ảnh: minh họa.

Với trường hợp sở được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh, thành phố: số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/sở.

Với thành phố Hà Nội, TP.HCM, ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo bình quân chung, được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Đối với phòng thuộc sở, các chi cục có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 1 phó phòng; có từ 10-14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 phó phòng; có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó phòng.

Với chi cục thuộc sở có từ 1-3 phòng và tương đương được bố trí 1 phó chi cục trưởng; không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 phó chi cục trưởng.

Trường hợp phòng, chi cục được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 2 tỉnh, thành phố, số lượng phó phòng, phó chi cục trưởng được tăng thêm tối đa không vượt quá 1 người/phòng, chi cục.

Với chi cục được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh, thành phố, số lượng phó phòng, phó chi cục trưởng được tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/phòng, chi cục.

Phòng chuyên môn cấp xã có con dấu, tài khoản riêng

Đối với phòng chuyên môn cấp xã, dự thảo bổ sung quy định: phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Về số lượng phó phòng được tính trên nguyên tắc bình quân 2 cấp phó/phòng. UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng phó phòng cấp xã trong toàn tỉnh, thành phố, bảo đảm phù hợp với quy mô diện tích, dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị…

Trên cơ sở tổng hợp tiêu chí phân loại đơn vị hành chính, dự thảo nghị định quy định việc thành lập thêm phòng chuyên môn phải đáp ứng các tiêu chí theo phân loại đơn vị hành chính ở phường, xã loại 1 có trên 35.000 dân và ở đặc khu có trên 35.000 dân.

Theo đó các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để xác định số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bảo đảm không vượt quá trung bình 4,5 phòng và tương đương tại 1 đơn vị hành chính.