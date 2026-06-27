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Pháp luật

Hà Nội tổng rà soát phương tiện của công nhân tại khu công nghiệp

  • Thứ bảy, 27/6/2026 09:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Việc tổng rà soát nhằm xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin chủ sở hữu và người đang quản lý, sử dụng phương tiện.

Thực hiện Kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, Phòng CSGT phối hợp Công an cấp xã đang triển khai tổng rà soát xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, và xe tải tự đổ dưới 15.000kg; xe Limousine và xe kinh doanh vận tải hành khách hoạt động không đúng quy định trên địa bàn.

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Lực lượng chức năng rà soát tại khu công nghiệp, doanh nghiệp.

Đợt tổng rà soát nhằm xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin chủ sở hữu và người đang quản lý, sử dụng phương tiện; đánh giá việc chấp hành các quy định về đăng ký xe, đăng kiểm, sang tên, thu hồi đăng ký, biển số, lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Nội dung tập trung kiểm tra tình trạng đăng ký xe, việc thực hiện thủ tục sang tên khi chuyển quyền sở hữu, nguồn gốc xuất xứ, tình trạng quản lý, sử dụng và điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện.

Đối với các trường hợp chưa thực hiện sang tên, phương tiện không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm điều kiện tham gia giao thông, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục và khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với xe tải tự đổ dưới 15.000kg, xe Limousine và các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, nội dung kiểm tra tập trung vào thông tin chủ xe, niên hạn sử dụng, điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, việc lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh người lái xe; đồng thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như cơi nới thùng xe, cải tạo công năng trái phép, không thực hiện đổi biển số nền vàng hoặc hoạt động kinh doanh vận tải không đúng quy định.

Phòng CSGT đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và người dân tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng chức năng thực hiện công tác rà soát. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện, phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

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https://tienphong.vn/ha-noi-tong-ra-soat-phuong-tien-cua-cong-nhan-tai-khu-cong-nghiep-post1854739.tpo

Theo Thanh Hà/Tiền Phong

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