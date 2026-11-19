Hà Nội công khai hồ sơ tuyến và vị trí nhà ga của 5 tuyến đường sắt đô thị để người dân góp ý, trước khi rà soát, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Hồ sơ phương án tuyến và vị trí nhà ga của 5 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đang được công khai tại các địa phương để lấy ý kiến cộng đồng.

Những bản vẽ niêm yết là tài liệu phục vụ tham vấn, làm cơ sở tổng hợp ý kiến, rà soát, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sáng 19/11, thông tin đến TTXVN, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết đang phối hợp với các địa phương tổ chức công khai hồ sơ phương án tuyến và vị trí nhà ga tỷ lệ 1/500 của 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14. Đây là các tuyến đã được tổ chức khởi công ngày 22/6/2026.

Theo MRB, ngày 13 và 16/11/2026, đơn vị đã ban hành các văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các xã, phường liên quan, đề nghị phối hợp công khai hồ sơ và tổ chức các cuộc họp tham vấn cộng đồng. Người dân, cơ quan, tổ chức có thể nghiên cứu bản vẽ, đối chiếu với hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và hạ tầng kỹ thuật tại địa phương để đóng góp ý kiến.

Việc niêm yết hồ sơ tại các xã, phường là một bước trong quá trình hoàn thiện phương án quy hoạch. Những hướng tuyến, vị trí nhà ga thể hiện trên bản vẽ đang công khai là nội dung được đưa ra lấy ý kiến, chưa phải căn cứ để xác định phương án cuối cùng sẽ được triển khai trên thực tế.

Theo phân công của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, MRB và Liên danh Công ty cổ phần Vinhomes - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC được giao nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát, thiết lập hồ sơ phương án tuyến và vị trí nhà ga tỷ lệ 1/500. Hồ sơ do Liên danh tư vấn TECCO1-UCD-SUN lập trên cơ sở các quy hoạch có liên quan.

MRB cho biết việc tham vấn nhằm tạo điều kiện để người dân và các tổ chức liên quan tiếp cận thông tin, nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với phương án quy hoạch. Kết quả tham vấn sẽ phục vụ việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính phù hợp, đồng bộ và khả thi khi triển khai các dự án.

Các tuyến đường sắt đô thị dự kiến đi qua nhiều khu vực có mật độ dân cư và công trình xây dựng cao. Vì vậy, việc lấy ý kiến cần tập trung vào những nội dung có thể tác động trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động của các cơ quan, tổ chức và việc quản lý, sử dụng đất tại địa phương.

Đối với tuyến đường sắt trên cao, những vấn đề cần xem xét gồm vị trí trụ cầu, nhà ga, lối tiếp cận, tổ chức giao thông và ảnh hưởng đến các công trình hai bên tuyến. Với tuyến đi ngầm, cần làm rõ vị trí tim hầm, chiều sâu đặt hầm, phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và điều kiện xây dựng đối với các công trình lân cận.

Theo Điều 15 Nghị định số 16/2026/NĐ-CP của Chính phủ, việc xác định phạm vi bảo vệ hầm đường sắt và vùng kiểm soát xây dựng công trình khác phải căn cứ vào loại kết cấu, vị trí công trình và các thông số kỹ thuật tương ứng. Đối với hầm đường sắt trong khu vực đô thị, phạm vi vùng kiểm soát xây dựng tại mặt đất được xác định từ tim hầm ra mỗi bên 30m đối với khu gian và 40m tại khu vực nhà ga ngầm.

Đây là phạm vi áp dụng các yêu cầu kiểm soát hoạt động xây dựng nhằm bảo đảm an toàn công trình đường sắt, cần được phân biệt với phạm vi thu hồi đất hoặc vùng không được xây dựng công trình khác. Những quy định này cho thấy việc đánh giá ảnh hưởng của tuyến đường sắt ngầm cần dựa trên hồ sơ kỹ thuật cụ thể. Chỉ nhìn vào đường tim tuyến trên bản vẽ mặt bằng sẽ khó xác định đầy đủ tác động đối với các công trình hiện hữu.

Trong quá trình tham vấn, các cơ quan, tổ chức và người dân có đất đai, công trình nằm gần hướng tuyến dự kiến cần được cung cấp thông tin về phạm vi ảnh hưởng để có ý kiến cụ thể. Các kiến nghị liên quan đến điều chỉnh hướng tuyến, vị trí nhà ga, phương án thi công và bảo vệ công trình hiện hữu cần được ghi nhận, xem xét trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Theo MRB, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai đồng thời, song song các công việc chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan nhằm đáp ứng tiến độ các dự án đường sắt đô thị.

Trong quá trình đó, hoạt động khảo sát phục vụ nghiên cứu phương án kỹ thuật có thể được triển khai cùng thời gian với việc công khai, lấy ý kiến hồ sơ quy hoạch. Mỗi hoạt động phải đáp ứng các điều kiện và yêu cầu pháp luật tương ứng, đặc biệt là các quy định về an toàn công trình, hạ tầng kỹ thuật và khu vực khảo sát.

Việc các tuyến đường sắt đã được tổ chức khởi công cũng cần được phân biệt với tình trạng hoàn thiện, phê duyệt hồ sơ phương án tuyến và vị trí nhà ga tỷ lệ 1/500. Đây là những nội dung thuộc các bước khác nhau trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

Theo thông tin MRB công bố, hồ sơ hiện được đưa ra tham vấn cộng đồng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện. Vì vậy, các bản vẽ đang niêm yết tại địa phương cần được tiếp cận đúng tính chất là phương án nghiên cứu đang lấy ý kiến, tránh hiểu nhầm toàn bộ vị trí tuyến và nhà ga đã được xác định chính thức.

Để việc tham vấn đạt hiệu quả, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện cho người dân tiếp cận đầy đủ hồ sơ, đồng thời tổng hợp các ý kiến liên quan đến hướng tuyến, vị trí nhà ga, đất đai, công trình hiện hữu và hạ tầng kỹ thuật. Đối với những kiến nghị có căn cứ thực tế, đơn vị lập hồ sơ cần nghiên cứu, giải trình và đề xuất phương án xử lý phù hợp trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

MRB khẳng định hoạt động tham vấn cộng đồng là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến và vị trí nhà ga, góp phần bảo đảm tính đồng bộ, khả thi trong quá trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị Thủ đô. Thông tin về hướng tuyến, vị trí nhà ga chính thức cần được xác định trên cơ sở hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.