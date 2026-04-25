Hà Nội siết hoạt động các cơ sở kinh doanh nhạy cảm

  • Thứ bảy, 25/4/2026 18:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 654 quán karaoke, trong đó 184 cơ sở đủ điều kiện hoạt động, 336 cơ sở thiếu hoặc không đủ thủ tục (chiếm 51,3%), và 203 cơ sở bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ do vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Tại Hội nghị bàn giải pháp giải quyết các cơ sở kinh doanh karaoke không phép, dịch vụ ca hát, bar, pub, lounge trên địa bàn thành phố diễn ra vào ngày 24/4, Trung tá Nguyễn Thành Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Hà Nội cho biết, qua rà soát, trên toàn thành phố hiện có 654 cơ sở karaoke, trong đó 184 cơ sở đủ điều kiện hoạt động, 336 cơ sở thiếu hoặc không đủ thủ tục (chiếm 51,3%).

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng và điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đáng chú ý, có 203 cơ sở bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ do vi phạm về PCCC.

Đối với nhóm cơ sở cung ứng dịch vụ ca hát, loại hình mới phát sinh, chưa có quy định cụ thể, hiện có 785 cơ sở, trong đó 457 cơ sở (chiếm 58,2%) hoạt động không phép hoặc thiếu thủ tục. Các cơ sở này tập trung tại khu vực đông dân cư, địa bàn giáp ranh, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, nhóm cơ sở bar, pub, lounge có 163 cơ sở, trong đó 29 cơ sở thiếu thủ tục hành chính, chủ yếu liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đây là nhóm cơ sở có tính chất hoạt động phức tạp, thường có nhạc mạnh, hoạt động quá giờ, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, nhất là liên quan đến ma túy và khí N2O - “bóng cười”.

Nhấn mạnh, chuyên đề quản lý, xử lý các cơ sở kinh doanh không phép, nhất là bar, pub, lounge, karaoke trá hình, cùng các vi phạm liên quan đến ma túy và khí N2O, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, cũng như hành vi tiếp tay, bảo kê cho hoạt động kinh doanh trái phép. Tập trung xác định đúng đối tượng cung cấp, chủ cơ sở vi phạm để đấu tranh “đánh đúng, đánh trúng, đánh đến cùng”.

Theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 1/7/2025 đến nay, các lực lượng Công an thành phố đã phát hiện, xử lý 951 vụ vi phạm, gồm 848 vụ vi phạm hành chính và 103 vụ vi phạm hình sự, khởi tố 375 đối tượng.

Riêng lĩnh vực kinh doanh karaoke có 311 vụ vi phạm, chiếm 32,7% tổng số vụ vi phạm; trong đó vi phạm hành chính chiếm đa số. Đối với nhóm bar, pub, lounge, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 35 vụ, thu giữ 352 bình khí N2O.

Bên cạnh đó, việc triển khai biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với các cơ sở vi phạm bước đầu phát huy hiệu quả. Đến nay, các đơn vị đã đề xuất áp dụng biện pháp này đối với 84 cơ sở vi phạm; trong đó 12 trường hợp đã được UBND cấp xã ban hành quyết định ngừng cung cấp điện, nước.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Thanh Hà/Tiền Phong

