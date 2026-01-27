Hà Nội sáng sớm mưa phùn, TP.HCM ngày và đêm chênh 10°C

Ngày 27/1, thời tiết các khu vực trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đó Bắc Bộ duy trì trạng thái trời rét, nhiều nơi xuất hiện mưa nhỏ và sương mù, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và sinh hoạt của người dân.

Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, trong sáng sớm 27/1 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Nhiệt độ phổ biến ở mức thấp, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, người dân cần chú ý giữ ấm, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vài nơi. Riêng phía Bắc khu vực này, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng sớm trời rét. Thời tiết lạnh kéo dài có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nhất là chăn nuôi và gieo trồng vụ Đông Xuân.

Các khu vực khác trên cả nước, bao gồm Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ, đêm và sáng trời rét, nền nhiệt thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trên biển, hiện nay vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực này tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng biển cao từ 2–4m.

Cảnh báo đêm 27/1, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động mạnh, sóng cao 2–4m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở mức cấp 2.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực biển nói trên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh gió mạnh và sóng lớn nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, vùng núi 16-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.