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Xã hội

Hà Nội mở rộng tuyến đường ven Hồ Tây 13,5 km không vào khu dân cư

  • Thứ bảy, 13/6/2026 09:53 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Tuyến đường ven Hồ Tây dài khoảng 13,5 km, dự kiến nghiên cứu mở rộng một số đoạn lên quy mô mặt cắt ngang khoảng 21 m. Việc mở rộng không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu.

Ngày 12/6, UBND TP Hà Nội có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven Hồ Tây theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

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Đường ven Hồ Tây hiện tại. Ảnh: VOV.

Theo tờ trình, dự án hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Thủ đô; khai thác hiệu quả các giá trị cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái của Hồ Tây gắn với khu phố cổ, khu phố cũ và không gian sông Hồng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của Hà Nội.

Đề xuất này cũng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 cùng các định hướng bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận.

Mở rộng đường ven Hồ Tây không vào khu dân cư hiện hữu

Dự án được nghiên cứu trên phạm vi khoảng 567,75 ha tại phường Tây Hồ, trong đó diện tích mặt nước Hồ Tây khoảng 520,9ha được giữ nguyên hiện trạng, diện tích đất khoảng 46,85 ha.

Một trong những hạng mục trọng tâm là cải tạo, chỉnh trang tuyến đường ven Hồ Tây dài khoảng 13,5 km.

Thành phố dự kiến nghiên cứu mở rộng một số đoạn lên quy mô mặt cắt ngang khoảng 21m, các đoạn còn lại sẽ được xem xét mở rộng phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế.

Việc mở rộng không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, cảnh quan, môi trường và kiểm soát rác thải dưới lòng hồ.

Ngoài ra, dự án dự kiến đầu tư đồng bộ các công trình như quảng trường, sàn ngắm cảnh ven hồ, cầu cảnh quan, bến thuyền Hồ Tây, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ và các công trình bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. Giai đoạn 1, từ quý III/2026 đến quý IV/2028, tập trung cải tạo các tuyến đường và xây dựng sàn cảnh quan; riêng khu vực Quảng An dự kiến hoàn thành trong quý III/2027.

Giai đoạn 2, từ quý I/2027 đến quý IV/2030, triển khai đồng bộ các hạng mục công trình, cảnh quan và công viên theo quy hoạch.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 30.151 tỷ đồng. Hình thức thực hiện là hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Việc xác định vị trí, diện tích, giá trị quỹ đất thanh toán và phương thức thanh toán cụ thể sẽ được rà soát, hoàn thiện trong giai đoạn lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

UBND TP Hà Nội đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, với nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

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https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-mo-rong-tuyen-duong-ven-ho-tay-135km-khong-vao-khu-dan-cu-post1306005.vov?gidzl=1UsONQ2Pv144-vvVeORc5mJzcbYtXUT26gpD2URPlaHEyCPVvDg-4K7rpLszWUH55QxD3MATJ4jvgPBc50

Theo H La/VOV

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