Hà Nội: Kẻ biến thái quay lén tại nhà vệ sinh nữ

  • Chủ nhật, 22/3/2026 08:52 (GMT+7)
Một đối tượng có hành vi dùng điện thoại quay lén tại nhà vệ sinh nữ Trung tâm phục vụ hành chính công (Tây Hồ, Hà Nội) bị phát hiện, xử lý.

quay len anh 1

Nam thanh niên H (áo đỏ) làm việc với cảnh sát.

Trước đó, chiều 18/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ việc gây rối tại Trung tâm phục vụ hành chính công, số 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện một đối tượng nam giới có hành vi sử dụng điện thoại di động quay lén trong khu vực nhà vệ sinh nữ. Đối tượng khai nhận là T.Đ.H (SN 2006, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Tây Hồ tiếp tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam thanh niên dùng clip nhạy cảm đe dọa, cưỡng dâm người yêu cũ

Sau chia tay, N. sử dụng clip mà đối tượng đã quay lén khi cả hai quan hệ trước đó để tiếp tục đe dọa, cưỡng dâm người yêu cũ.

21:38 25/2/2026

Bắt gã trai chuyên đánh thuốc mê những phụ nữ khát tình để cướp

Huỳnh Văn Tài "săn" những người phụ nữ khát tình để đưa vào khách sạn "vui vẻ". Tuy nhiên sau đó, Tài đặt điện thoại quay lén cảnh ái ân và đặc biệt là đánh thuốc mê để cướp.

23:30 21/1/2025

Dùng camera quay lén để đe dọa, đối tượng lãnh án 8 năm tù

Phan Thanh Tâm sắm hàng loạt camera giấu kín, máy quay phim, thẻ nhớ, thiết bị thu phát sóng wifi,... sau đó tìm đến những điểm, chốt có lực lượng chức năng, CSGT làm nhiệm vụ để quay lén.

07:53 10/1/2025

Thanh Hà/Tiền Phong

