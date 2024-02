Hà Nội huy động 100% lực lượng đảm bảo an ninh trật tự đêm Giao thừa

Từ chiều 9/2 (30 Tết), Công an Hà Nội sẽ huy động 100% cán bộ, chiến sĩ để ứng trực, làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm, điểm bắn pháo hoa, cơ sở thờ tự...

Ngày 9/2, đại diện Công an Hà Nội cho biết, tiếp tục triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Giám đốc Công an Thành phố có công văn chỉ đạo công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tổ chức nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến để phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân bình yên, an toàn, lành mạnh.

Cụ thể, từ chiều 30 Tết, đêm Giao thừa đến sáng ngày mùng 1 Tết, Công an Hà Nội sẽ huy động 100% cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện, công an xã, phường, thị trấn, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát 113, các tổ công tác 141... triển khai làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm, khu vui chơi giải trí, cơ sở thờ tự, điểm bắn pháo hoa, nơi diễn ra các sự kiện chính trị - văn hóa, các tuyến giao thông chính... để phòng, ngừa tội phạm, xử lý các đối tượng trộm cắp, móc túi, cướp giật....

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông cũng như phân luồng, phân làn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại, vui chơi, đón Giao thừa.

Ngoài ra, các tổ công tác thuộc công an huyện, thị xã sẽ trực tiếp về cơ sở để phối hợp công an xã, phường, thị trấn trọng điểm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn bảo đảm an ninh, trật tự, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhất là việc chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép.

Đặc biệt, trong đêm giao thừa, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 2 điểm bắn pháo hoa có rất đông người dân, du khách tập trung theo dõi. Công an quận Hoàn Kiếm bố trí 100% lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ điểm bắn pháo hoa, những nơi tập trung đông người…

Ngoài ra, trong quá trình bảo vệ đêm Giao thừa và trong Tết Nguyên đán, Công an quận cũng triển khai nhiều tổ công tác hoạt động đột xuất kiểm tra việc trông giữ phương tiện, hoạt động quán bar…

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thường trực máy bơm, xuồng cứu hộ ngay trên mặt hồ Hoàn Kiếm gần khu vực trận địa pháo hoa, sân khấu ngoài trời. Đồng thời, để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người dân đón Tết đầm ấm, an toàn, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và công an 18 phường tiếp tục tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở tập trung đông người.