Xử lý người đăng nhiều clip sai sự thật về đo nồng độ cồn ở TP.HCM

Ngày 8/2, Công an TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính đối với N.M.T. (37 tuổi, ngụ quận 12) về hành vi đăng tải nhiều video clip ghi lại quá trình lực lượng CSGT TP.HCM thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và lồng ghép nhiều nội dung sai sự thật, không có căn cứ.

Theo đó, qua công tác an ninh mạng, Công an TP.HCM phát hiện tài khoản mạng xã hội N.M.T. đăng tải nhiều clip có nội dung sai sự thật, không có căn cứ như nói trên. Công an đã xác định chủ tài khoản và tiến hành mời N.M.T. lên làm việc.

T. thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm. T. cũng tự nguyên tháo gỡ các tin, bài viết, video clip đã đăng tải có nội dung sai sự thật, không có căn cứ.

Từ cơ sở trên, Công an TP.HCM tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với N.M.T.

Từ vụ việc này và các vụ việc đã xảy ra, Công an TP.HCM khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần kiểm chứng thông tin rõ nguồn gốc, nên đăng tải thông tin phát đi từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền; không đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự xã hội. Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.