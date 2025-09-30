Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hà Nội: Giải cứu người phụ nữ kẹt trong thang máy ngập nước dưới hầm

  • Thứ ba, 30/9/2025 17:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong khi di chuyển từ tầng 2 xuống tầng 1, thang máy rơi xuống tầng hầm ngập nước khiến 1 nhân viên công ty nằm ven hồ Hạ Đình (Khương Đình, Hà Nội) mắc kẹt. Cảnh sát nhanh chóng có mặt giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn.

ket thang may anh 1

Lực lượng chức năng cậy cửa thang máy đưa nạn nhân ra ngoài.

Chiều 30/9, tại tòa nhà số 38 ven hồ Hạ Đình (Khương Đình, Hà Nội), một nữ nhân viên công ty khi di chuyển bằng thang máy từ tầng 2 xuống tầng 1 thì bất ngờ thang máy trượt rơi xuống tầng hầm đang ngập nước.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Khương Đình đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện tới hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng huy động máy bơm hút nước trong hầm, phối hợp điện lực cắt nguồn điện bảo đảm an toàn, đồng thời sử dụng thiết bị chuyên dụng mở cửa thang máy.

Trung tá Trần Đức Quang - Trưởng Công an phường Khương Đình cho biết, sau nhiều nỗ lực, nạn nhân đã được đưa ra ngoài an toàn, không bị thương tích.

Thanh Hà/TIền Phong

