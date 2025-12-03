Hà Nội FC - 20 năm bền bỉ kiến tạo thế hệ kế thừa cho bóng đá Việt Nam

Thành lập năm 2006, bắt đầu từ việc thi đấu ở hạng ba, Hà Nội FC trở thành câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử 130 năm bóng đá Việt Nam (1896-2025): 3 năm thăng 3 hạng.

Sau đó, Hà Nội tiếp tục trở thành CLB thành công nhất khi bóng đá Việt Nam chuyển từ bao cấp qua bán chuyên nghiệp rồi chuyên nghiệp trong 1/4 thế kỷ vừa qua (2000-2025).

Nhưng đó chưa là tất cả, khi mà ông Đỗ Quang Hiển (với tên gọi thân quen Bầu Hiển), Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T, người thành lập và là chủ tịch đầu tiên của CLB Hà Nội, luôn tâm sự rằng: Niềm vui của ông không chỉ là sự thành công của CLB Hà Nội, mà trên hết là những gì ông đóng góp và làm được gì rất cụ thể cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Trong đó thành công mới nhất của đội tuyển U17 Việt Nam giành được vé vào Vòng chung kết U17 châu Á 2026 có đóng góp không nhỏ của CLB Hà Nội.

Hiện tại và tương lai

Đội U17 Việt Nam đã đứng đầu bảng C với 15 điểm, ghi 30 bàn và không thủng lưới, giành vé duy nhất dự vòng chung kết ở Saudi Arabia từ ngày 7/5/2026 đến 24/5/2026. Càng ấn tượng hơn khi bước vào trận quyết định tranh ngôi đầu bảng C, cả hai đội Việt Nam và Malaysia cùng có 4 trận thắng, nhưng U17 Việt Nam có ưu thế khi hơn hiệu số bàn thắng bại: 26 so với 20. Điều đó có nghĩa chỉ cần hòa là U17 Việt Nam đã đủ loại Malaysia.

Nhưng trái với nhiều dự đoán, U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt và luôn gây sức ép trên toàn mặt sân đối phương. Đó là lý do ngay phút thứ 4, U17 Việt Nam đã mở tỷ số và chung cuộc thắng cách biệt Malaysia 4-0.

Các cầu thủ U17 Hà Nội như Nguyễn Lực, Mạnh Quân, Hoàng Việt… trong màu áo U17 Việt Nam.

Đây là lần thứ hai liên tiếp HLV Roland đưa Việt Nam đến vòng chung kết U17 châu Á. Trước đó, hồi tháng 4/2025, tại vòng chung kết U17 châu Á 2025, sau hai trận hòa 1-1 ấn tượng trước Nhật Bản, Australia, ở trận cuối U17 Việt Nam đã dẫn trước UAE 1-0 đến phút 87, nhưng lại bị gỡ hòa 1-1 nên vuột mất tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2025 diễn ra tại Qatar vào cuối tháng 11.

Nếu như tại vòng chung kết U17 châu Á 2025, CLB Hà Nội đã đóng góp 8 cầu thủ sinh năm 2008 cho đội tuyển Việt Nam, thì ở vòng loại U17 châu Á 2026, CLB Hà Nội có 5 cầu thủ sinh năm 2009 được khoác áo đội U17 Việt Nam.

Đáng chú ý ông Roland chính là HLV đội U17 Hà Nội, hai năm liên tiếp vô địch U17 Việt Nam (2024, 2025). Triết lý đá đẹp, đá tấn công, đá hiệu quả đã được HLV Roland truyền cho các cầu thủ Hà Nội, cũng là các tuyển thủ Việt Nam. HLV Roland cho biết ông luôn muốn làm điều tốt nhất cho Việt Nam, cho bóng đá Việt Nam.

Quá khứ hào hùng từ 2018

2018 là năm mở đầu giai đoạn thành công nhất của lịch sử bóng đá Việt Nam với thành tích ngoài mong đợi: Á quân giải U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc).

Trong 23 tuyển thủ tạo nên chiến tích vẻ vang này, CLB Hà Nội đóng góp đến 6 cầu thủ gồm hậu vệ Đoàn Văn Hậu; trung vệ Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh; tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Trương Văn Thái Quý, đó là chưa kể thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, trung vệ Trần Đình Trọng (Saigon FC); thủ môn Đặng Ngọc Tuấn, trung vệ Bùi Tiến Dụng, tiền đạo Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) là cầu thủ thi đấu cho hai CLB được bầu Hiển tài trợ. Tổng cộng 11/23 tuyển thủ U23 Việt Nam (47,8%) có công đóng góp trực tiếp và gián tiếp của bầu Hiển.

Hà Nội FC luôn đóng góp rất nhiều cầu thủ tài năng cho các đội tuyển Việt Nam.

Đây được coi là thế hệ tài năng bậc nhất của bóng đá Việt Nam và đã đạt được chuỗi thành tích cao nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà: Lọt vào bán kết Á vận hội 2018, tứ kết Asian Cup 2019, hai huy chương vàng SEA Games 2019, 2021... và vào đến vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở giải nào, CLB Hà Nội luôn đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho các đội tuyển Việt Nam từ U đến quốc gia.

Như tại SEA Games 2019, CLB Hà Nội đóng góp 5 tuyển thủ, ngoài ra còn có Đoàn Văn Hậu (Heerenveen, Hà Lan); Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam); Đỗ Thanh Thịnh, Bùi Tiến Dụng, Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng). Thêm đóng góp không nhỏ của CLB Hà Nội khi thủ quân của đội U22+2 Việt Nam tại SEA Games 2019 là tiền vệ công thủ toàn diện Đỗ Hùng Dũng, một trong hai cầu thủ ngoài 22 tuổi được phép tăng cường theo quy định của điều lệ giải.

Một lần nữa, chiếc huy chương vàng hằng mong đợi của bóng đá Việt Nam đã có đóng góp trực tiếp và gián tiếp của Hà Nội FC với 10/20 tuyển thủ, chiếm tỷ lệ 50%.

Quá khứ gần với danh hiệu vô địch ASEAN Cup 2024

Khi tiếng còi trọng tài ngân vang kết thúc trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, 4/11 vị trí trên sân thuộc về các tuyển thủ đang khoác áo CLB Hà Nội gồm thủ quân Đỗ Duy Mạnh, trung vệ Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh và tiền vệ Nguyễn Hai Long.

Tuấn Hải tỏa sáng trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 trên đất Thái Lan.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải dù rời sân ở phút 83 và không thể là người thứ 5 của Hà Nội FC chiến đấu đến phút cuối, đã là người hùng của trận chung kết lượt về. Bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8 của Hải đã mang lại niềm tin vô địch cho cổ động viên Việt Nam, khi đó đội tuyển Việt Nam đã vượt lên với cách biệt 2 bàn. Chính Hải cũng là người xua tan nỗi lo lắng của người hâm mộ khi Thái Lan dẫn ngược 2-1 (phút 64), cân bằng tỷ số 3-3 sau hai lượt trận.

Ngoài 5 tuyển thủ này, nếu tính thêm Nguyễn Quang Hải (đang thi đấu cho câu lạc bộ Công An Hà Nội), người từng được phát hiện, đào tạo và nhiều năm thi đấu cho Hà Nội FC, đội bóng thủ đô đóng góp đến 5/11 vị trí trên sân khi tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu kết thúc trận chung kết lượt về.

Niềm vui không nói thành lời

20 năm của bầu Hiển nói riêng và Tập đoàn T&T nói chung dành cho CLB Hà Nội và bóng đá Việt Nam là hành trình đẹp. Đó là một CLB Hà Nội 6 lần vô địch quốc gia, 3 Cúp Quốc gia và đang giữ kỷ lục 5 lần đoạt Siêu cúp Quốc gia; lọt vào tứ kết AFC Cup 2014, vô địch khu vực Đông Nam Á và vào đến chung kết liên khu vực của AFC Cup 2019, thành tích tốt nhất của một câu lạc bộ Việt Nam tại giải đấu châu lục.

Ở cấp độ trẻ, 6 lần vô địch U21 quốc gia, 7 lần vô địch U19 quốc gia, 2 lần vô địch U17 quốc gia.

Hà Nội FC là đội bóng giàu thành tích bậc nhất lịch sử V.League.

Một bảng thành tích khiến bao đội mơ ước. Thế nhưng trước câu hỏi điều gì trong bóng đá đem lại niềm vui nhất cho bầu Hiển?

Không trả lời trực tiếp, bầu Hiển nhắc lại thành tích Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games 2019 - những dấu ấn giúp bóng đá Việt Nam vươn lên tầm cao mới. Với chức vô địch ASEAN Cup 2024, niềm vui đã trở lại với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tạo cơ hội cho bóng đá Việt Nam vươn lên. Bầu Hiển vui không chỉ vì hình ảnh người dân xuống đường ăn mừng, mà còn vì các tuyển thủ bóng đá Việt Nam, trong đó có không ít cầu thủ được đào tạo ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, đã biến điều không thể thành có thể.

Những đóng góp của bầu Hiển và T&T Group cho bóng đá, thể thao Việt Nam không dừng lại mà vẫn đang tiếp tục.

Với mong muốn đầu tư bóng đá cho thương hiệu Hà Nội và trên hết là Việt Nam, trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 trên sân khách Thái Lan, trận đấu quyết định đến giấc mơ vô địch của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bầu Hiển, với vai trò Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB, quyết định thuê máy bay đưa cổ động viên sang Thái Lan để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển. Hơn nữa, SHB còn tài trợ toàn bộ chi phí (vé máy bay, ăn ở, đi lại, vé vào sân) cho người thân của các cầu thủ; các khách hàng thân thiết với số lượng lên đến 600 người.

Nói về những gì mình hoạt động trong bóng đá, bầu Hiển chia sẻ: “Bóng đá đem lại hạnh phúc, niềm tự hào, sự đoàn kết cho dân tộc. Là cổ động viên, tôi luôn mong muốn bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển”.

Phong cách nói ít, làm nhiều, làm hiệu quả của lãnh đạo phần nào lý giải sự thành công của Tập đoàn T&T và ngân hàng SHB - hai đơn vị không chỉ đồng hành với bóng đá nam mà còn có bóng bàn, bóng đá nữ.