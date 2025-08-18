Hà Nội dự kiến tăng giá thu gom rác gấp 7 lần năm 2026

Giá thu gom rác sinh hoạt ở các phường dự kiến tăng từ 6.000 đồng/người/tháng hiện nay lên 21.000 đồng trong năm 2025 và đến 2026 là 43.000 đồng.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân và các tổ chức liên quan về dự thảo quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Dự kiến mức giá thu gom rác sẽ được điều chỉnh tăng dần trong hai năm tới, với mức cao nhất lên tới 43.000 đồng/người/tháng, từ năm 2026.

Thu gom rác trên địa bàn TP. Hà Nội.

Hiện, giá dịch vụ thu gom rác sinh hoạt tại Hà Nội áp dụng theo Quyết định 54 ngày 31/12/2016, với mức 6.000 đồng/người/tháng tại các phường (tương đương 24.000 đồng/hộ 4 người) và 3.000 đồng/người/tháng tại các xã (tương đương 12.000 đồng/hộ).

Theo dự thảo, từ năm 2025, mức giá tại các phường sẽ tăng lên 21.000 đồng/người/tháng. Đến năm 2026 là 43.000 đồng/người/tháng. Tại các xã, giá dự kiến tăng lên 10.000 đồng/người/tháng vào năm 2025 và 23.000 đồng/người/tháng vào năm 2026.

Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất tập trung và cụm công nghiệp, mức giá áp dụng là 1.175 đồng/kg nhân với khối lượng rác phát sinh thực tế.

Lý giải cho việc tăng giá, Hà Nội cho rằng mức giá hiện nay chưa tính đúng tính đủ các chi phí phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy trình, định mức thực hiện.

Thống kê của Sở Tài chính cho thấy tổng số thu phí của năm 2024 đạt gần 568 tỷ đồng , trong khi tổng kinh phí chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố gần 2.300 tỷ đồng (gấp 4 lần). Những năm qua, ngân sách phải bỏ ra cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn rất lớn.

Ngoài ra, mức thu của Hà Nội đang thấp hơn so với các tỉnh, thành phố có cùng điều kiện kinh tế, xã hội. Cụ thể tại TP HCM, giá thu gom rác thải rắn sinh hoạt tính theo hộ gia đình mỗi tháng là 84.000 đồng; Hải Phòng 40.000 đồng; Hưng Yên 60.000 đồng với phường và 40.000 đồng với xã; Đà Nẵng 30.000 đồng; Quảng Nam 30.000 đồng.

Hà Nội dẫn quy định tại Khoản 6 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại.

TP. Hà Nội khẳng định việc điều chỉnh giá dịch vụ thu gom rác là cần thiết, nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách, đồng thời khuyến khích người dân hạn chế phát sinh chất thải, nâng cao ý thức phân loại rác và trách nhiệm cộng đồng...