Hà Nội có phố sách Nguyễn Xí

Hà Nội ngoài những hiệu sách ở chợ 19/12 trước kia, còn có phố sách lâu đời Nguyễn Xí.

Phố sách Nguyễn Xí nhiều năm qua là địa chỉ quen thuộc của người yêu sách.

Đi mua sách để luôn được ngó nghiêng bìa sách, tên sách mới. Trong các cửa hiệu sách quốc doanh, tư nhân thì hiệu sách “mụ Hoa” sắp đóng cửa, bà nghỉ bán hẳn. Hiệu sách sẽ khép lại giống như sự mất đi Hiệu ảnh quốc tế ở 11 Hàng Khay, xưa. Hiệu ảnh cũ, đã đóng triện trong ký ức Hà Nội cũ. Bà Hoa gần 30 năm bán sách dành cho người thích văn hóa đọc, thích giở từng trang sách và thích chong đèn với sự sột soạt của giấy về khuya. Nhất là mùa thu heo may, khuya khoắt còn nghe cả tiếng lá rụng trên mái tôn, tiếng mèo gầm gừ gọi nhau, và có cả những nỗi buồn của nhân vật mà ta phải gấp sách lại thở sâu, mới tiếp tục đọc.

Hiệu sách vẫn đông người trẻ tìm mua, trước mặt tôi là bốn cô gái đi mua sách, một bạn Minh Anh tóc đỏ, đang chọn cuốn “Năm lá quốc thư” của nhà văn Hồ Anh Thái, cuốn “Chốc lát nhưng bến bờ”. Tôi hỏi bạn trẻ Minh Anh: “Em có hay đọc nhà văn Hồ Anh Thái không?”. “Có chứ ạ, chú ấy viết có mấy cuốn hay, cháu thích, hôm nay cháu chọn cuốn này chẳng hạn”. Minh Anh 28 tuổi đi một chiếc xe Weaver của hãng Dat Bike, nom rất phong cách con trai. Xe nom khác hẳn với dáng mảnh mai, tóc đỏ điệu đàng của nàng. “Mụ Hoa”cho biết, đó là một thiếu nữ khách quen mua sách của cửa hàng này, nhiều năm qua.

Còn cô bé Quỳnh Anh tóc đen thì để tóc mộc, màu đen, bạn đã đi làm công chức, dành tiền mua sách ở quán này từ năm học cấp 1. Bây giờ đã xong đại học, đi làm vẫn tìm mua sách ở đây. Vị khách tóc xanh tên là Khánh Linh đang cầm cuốn sách “Việt Nam sử lược”, và cuốn “Nghệ thuật An Nam”, em đọc chăm chú. Em thích đi mua sách để mùa thu này sang Trung Quốc học cao học về truyền thông. Với em, lịch sử nước Việt và văn hóa Việt là điều em đam mê đọc và khám phá. Còn cô bạn tóc vàng tên Lam, thạc sĩ ngôn ngữ học tiếng Hàn, sẽ tìm sách về văn hóa.

Nếu chiều chiều Hà Nội, phố Hoàn Kiếm tấp nập món thịt bò khô, phố Tạ Hiện đủ loại món ngon Hà Nội, thì phố Nguyễn Xí vẫn tấp nập người trẻ, người già đến đây mua sách, thi vị biết bao. Những con phố ven hồ Gươm, ai đó bảo văn hóa đọc bị xao nhãng. Không hề, các bạn trẻ ăn vận thời trang hiện đại, nhưng họ mê đọc sách thế này, Hà Nội không vui sao được. Một vị khách mới đến vừa chọn sách vừa đưa ra quyết định mua thêm sách trước khi hiệu sách “mụ Hoa” đóng cửa. Có thể đứng tuổi, bà Hoa không còn kham nổi lượng sách và lượng khách mua hàng. Chị nói, sẽ làm một thư viện ở homestay nhà chị để khách du lịch ghé qua Hà Nội, vừa nghỉ đêm, khám phá Hà Nội qua sách.

Chị Hoa cho hay, vì biết du khách quốc tế đến Hà Nội ngày một đông, chị biết được khẩu vị họ thích sách gì, mình đáp ứng kịp thời, trong chuyến nghỉ ngắn ngày. Hà Nội còn có homestay ở ngay nhà mình, có cả một thư viện sách thì thi vị lắm, đó là sự phát hiện của người mê sách, gắn bó cả cuộc đời với sách, phố sách bên hồ Gươm.