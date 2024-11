Hà Nội có 555 người ra đường không thể trở về trong 10 tháng qua

Công an TP. Hà Nội cho biết trong 10 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố xảy ra 1.248 vụ tai nạn giao thông, làm 555 người chết.

Ngày 21/11, Công an TP. Hà Nội cho biết, đã tổ chức hội nghị đánh giá về tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong 10 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 3 xe máy làm hai học sinh tử vong vào ngày 9/11 tại đường Ỷ Lan (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh: Thái Phương.

Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố xảy ra 1.248 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 555 người chết, giảm 26 người chết so với cùng kỳ năm 2023.

Để có kết quả nêu trên, Công an TP đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị triển khai, thường xuyên nghiên cứu, thực hiện công tác nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm xảy ra tai nạn, các “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” nguy cơ TNGT...

Đồng thời, tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ TNGT, đánh giá cụ thể nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT, lỗi vi phạm, các yếu tố về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông, an toàn kỹ thuật của phương tiện...

Công an TP cũng tuyên truyền trên trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội”. Trang nhận được sự quan tâm, tương tác của trên 23.000 người tham gia cung cấp các thông tin phản ánh.

Trong đó có 5.994 tin phản ánh về trật tự an toàn giao thông, hàng nghìn tin nhắn hỏi đáp về các thủ tục hành chính. Qua tin báo của người dân, đã xử lý 2.397 trường hợp, phạt tiền hơn 2,3 tỷ đồng , tước 619 giấy phép lái xe, tạm giữ 92 phương tiện.

Cơ quan công an đang duy trì hiệu quả việc xác minh, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được nhân dân phản ánh qua trang fanpage "Công an thành phố Hà Nội" và ứng dụng iHanoi.

Nhóm 'quái xế' phóng xe bạt mạng, khiến cô gái tử vong ở Hà Nội Đêm 2/11, chị N.H.Q. (1997, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Bà Triệu - Trần Hưng Đạo thì có một nhóm "quái xế" hàng chục xe phóng với tốc độ cao lao đến.