59 lãnh đạo, chỉ huy các cấp Công an Hà Nội xin nghỉ trước tuổi

Phát huy tinh thần nêu gương trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, 59 lãnh đạo, chỉ huy các cấp thuộc Công an TP. Hà Nội đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước thời hạn...

Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt kế hoạch thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Kết thúc hoạt động 30 Công an quận, huyện

Trong đó, cấp Trưởng phòng và tương đương, Trưởng Công an cấp huyện 15 đồng chí; Phó trưởng Phòng và tương đương, Phó trưởng Công an cấp huyện 19 đồng chí; Đội trưởng và tương đương, Trưởng Công an cấp xã 17 đồng chí; Phó đội trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã 8 đồng chí).

Ngoài ra, 10 lãnh đạo cấp Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện tự nguyện xin giữ chức vụ thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm.

Theo Công an Hà Nội, với tinh thần thần tốc, “vừa chạy, vừa xếp hàng”, trong thời gian vừa qua, đơn vị đã khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phục vụ công tác sắp xếp lại tổ chức, bộ máy.

Thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, Công an TP. Hà Nội sẽ kết thúc hoạt động đối với 30 Công an cấp huyện.

Việc triển khai thực hiện các nội dung công tác cán bộ được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố; phát huy vai trò trách nhiệm cao nhất của từng cấp ủy đơn vị, nhất là của Thủ trưởng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy của từng đơn vị; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, Công an thành phố cũng yêu cầu các đơn vị khi thực hiện phải tích cực, khẩn trương nhưng chắc chắn; hạn chế làm xáo trộn, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của từng đơn vị; đảm bảo nhanh, gọn, không gián đoạn hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, không ngắt quãng công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP. Hà Nội cho biết bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Công an thành phố đã thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Tất cả vì lợi ích chung

Đặc biệt, xác định kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với việc sắp xếp cán bộ là công việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm nên trong quá trình thực hiện, Công an TP. Hà Nội tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan; dựa trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá đúng cán bộ trong tổng thể đội ngũ cán bộ về phẩm chất, trình độ, năng lực, sở trường, kinh nghiệm, kết quả, thành tích, sản phẩm công tác thực tiễn, uy tín, sức khỏe.

Trong đó, quan tâm bố trí sử dụng những cán bộ có triển vọng phát triển, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; kịp thời thay những đồng chí chưa thật sự nổi trội, còn hạn chế, khuyết điểm hoặc được đánh giá là hạn chế về năng lực...

Cùng với đó, công tác sắp xếp, bố trí cán bộ được triển khai liên thông, đồng bộ với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp trong Công an thành phố. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ bị tác động, ảnh hưởng cũng được quan tâm, thực hiện tốt nhất; kịp thời giải quyết thấu đáo theo quy định các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ.

Với tinh thần người ở lại là để gánh vác công việc của Đảng, Nhà nước, người xin nghỉ cũng vì Đảng, vì Nhà nước, vì Nhân dân, 59 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đã xin nghỉ hưu trước hạn tuổi. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm trước Đảng, vì nhiệm vụ và yêu cầu chính trị chung của toàn ngành, vì lợi ích chung của tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên quyền lợi cá nhân. Đồng thời cũng thể hiện sự đồng thuận cao trong đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp ủng hộ chủ trương quan trọng này của Đảng, Nhà nước và ngành Công an.

Qua gần một tháng triển khai Kế hoạch số 282 của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch số 270 của Đảng ủy Công an thành phố, với những kết quả ban đầu đã cho thấy sự chủ động, gương mẫu đi đầu của Công an TP. Hà Nội.

Tổ chức bộ máy của Công an Thủ đô khi không tổ chức Công an cấp huyện sẽ tạo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân; tạo thuận lợi tối đa cho sự phát triển của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung; bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần tạo ra những đột phá mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.