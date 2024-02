Hà Đô lãi thấp nhất 5 năm, giải thể chi nhánh miền Nam

Năm 2023, Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng giảm lần lượt 20% và 33% so với năm 2022. Đáng chú ý, doanh thu từ kinh doanh bất động sản "bốc hơi" tới 75%.

Trong báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023, Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan.

Cụ thể, trong quý cuối năm 2023, doanh thu thuần của tập đoàn đa ngành này giảm 25% so với cùng kỳ, đạt hơn 861 tỷ đồng . Nhờ chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nên lợi nhuận sau thuế đạt hơn 372 tỷ đồng , tăng 10% so với quý IV/2022.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của Hà Đô ghi nhận ở mức 2.881 tỷ đồng , giảm gần 20% so với năm 2022.

Trong đó, năng lượng tiếp tục là lĩnh vực có đóng góp lớn nhất vào doanh thu của tập đoàn. Cụ thể, doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời, điện gió đạt gần 1.940 tỷ đồng , giảm hơn 8% và chiếm 65% cơ cấu doanh thu.

Đáng chú ý, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm gần 75% xuống còn hơn 281 tỷ đồng .

Hà Đô báo lãi sau thuế hơn 905 tỷ đồng trong năm 2023, giảm hơn 33% so với năm trước. Đây là lần đầu doanh nghiệp này mất mốc lãi trên 1.000 tỷ đồng kể từ năm 2019. Như vậy, kết thúc năm 2023, HDG hoàn thành được 93% mục tiêu lợi nhuận.

DOANH THU HÀ ĐÔ THẤP NHẤT 6 NĂM Kết quả kinh doanh 6 năm qua của Tập đoàn Hà Đô. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 1988 2296 3221 4342 4998 3777 3581 2881 Lợi nhuận sau thuế

252 273 787 1116 1254 1343 1362 906

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Hà Đô đạt gần 14.607 tỷ đồng , giảm 3% so với đầu kỳ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là các tài sản cố định với 9.089 tỷ đồng .

Đáng chú ý, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh do công ty có thêm khoản đầu tư vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, với giá trị gần 387 tỷ đồng . Ngoài ra, công ty cũng có 1.967 tỷ đồng khoản phải thu ngắn và dài hạn tăng 14%. Hàng tồn kho đến hết năm 2023 của Hà Đô là 1.060 tỷ đồng , giảm 24% so với đầu năm 2023, chủ yếu do giảm tồn kho tại các bất động sản đang xây dựng.

Theo ban lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp đang thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm bớt chi phí vận hành. Theo đó, Hà Đô đã quyết định giải thể chi nhánh miền Nam. Thay vào đó, 4 đơn vị thành viên là các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại TP.HCM sẽ được tăng cường hơn trọng trách phát triển các dự án mới tại khu vực này.

Năm 2024, trước những diễn biến khó lường của các biến số kinh tế thế giới cũng như trong nước, tập đoàn đề ra kế hoạch lợi nhuận hợp nhất với mức tăng trưởng khoảng 20-25% so với năm 2023.

Thời gian tới, doanh nghiệp định hướng phát triển trọng tâm vào lĩnh vực bất động sản và năng lượng, đẩy mạnh mua bán và sáp nhập (M&A) các dự án mới. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai M&A các dự án bất động sản khu đô thị, tập đoàn sẽ đẩy mạnh đầu tư các dự án khu công nghiệp tại các tỉnh miền Bắc như Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh...

Mới đây, Tập đoàn Hà Đô cũng vừa đề xuất tỉnh Ninh Thuận cho phép khảo sát, lập quy hoạch 2 cụm công nghiệp 100 ha gần khu công nghiệp Cà Ná. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thể hiện tham vọng lấn sân sang lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp.