Hà An Huy thấy chưa xứng là quán quân Vietnam Idol

Hà An Huy thừa nhận bản thân lạc lối trong một năm qua. Anh cảm thấy mình chưa xứng đáng với danh hiệu quán quân và đang cố gắng trở nên tốt hơn để đáp lại tình cảm của khán giả.

2023, Hà An Huy khi đó mới 21 tuổi, trở thành quán quân của hai chương trình âm nhạc có tiếng. Dẫu vậy, phải sau hơn một năm kể từ thời điểm đăng quang, nghệ sĩ trẻ mới chính thức ra mắt EP đầu tay, mang tên 'N|.

Với khán giả, năm vừa qua có lẽ là khoảng thời gian mờ nhạt của quán quân Vietnam Idol. Song với riêng giọng ca 23 tuổi, đó rõ ràng là một thời điểm khó quên. Hà An Huy đặt tên cho EP mới của mình theo một ký tự có lên có xuống, và anh gọi điểm tụt dốc tận cùng trong đó là 2024.

“Tôi thấy mình chưa xứng đáng”

Trong buổi ra mắt EP đầu tay, Hà An Huy vẫn nhắc lại danh hiệu quán quân Vietnam Idol một cách đầy tự hào. Song đâu đó, sự đau đáu vẫn xen lẫn trong những câu nói của nam nghệ sĩ.

Khi giải thích về tên gọi của EP đầu tay, anh tâm sự: “Đối với khán giả, tôi rất muốn trả ơn họ càng sớm càng tốt. Năm 2024, tôi tụt dốc hoàn toàn. Tôi cảm thấy bản thân chưa thực sự xứng đáng với danh hiệu quán quân, và cần phải cố gắng nhiều hơn. Hiện tại, tôi có chiếc cúp trong tay, nhưng có lẽ, khí chất quán quân thì chưa”.

Về lý do bản thân rơi vào khủng hoảng, Hà An Huy tiết lộ chính việc có quá nhiều sự lựa chọn khiến anh gặp khó trong việc định hình con đường âm nhạc của riêng mình.

EP mới của Hà An Huy gồm 7 ca khúc.

”Tôi có thể hát, sáng tác, chơi được cả guitar lẫn piano, thậm chí còn đam mê dựng hình, chụp ảnh, quay phim. Tôi làm được rất nhiều thứ nhưng vì vậy cũng chưa biết mình say mê điều gì. Năm vừa rồi, tôi lo lắng quá nhiều và không đủ quyết tâm”, Hà An Huy bộc bạch.

Khi nhận được câu hỏi về việc đã tìm được thứ âm nhạc phù hợp với mình chưa, Hà An Huy cho biết EP lần này chính là màu sắc mà anh hướng đến. “Anhuyungdung là màu sắc mà tôi mong khán giả cảm nhận được khi nhắc tới Hà An Huy. Nó vẫn tình cảm, vẫn da diết nhưng giai điệu sẽ tươi vui hơn, không còn quá u buồn. Một Hà An Huy mới hơn so với một năm trước”, anh tự tin khẳng định.

Nam nghệ sĩ cũng nói thêm, rằng bản thân hoàn toàn có thể viết tiếp những ca khúc hit như Rơi. Song thời điểm hiện tại, Hà An Huy không còn muốn làm ra những bài hát buồn như thế.

Cảm thấy mình lỗi thời nhưng không lo lắng

2024, bên cạnh hành trình đi tìm con đường phù hợp, Hà An Huy cũng có cho mình những trải nghiệm mới, mà ở đây là việc tham gia show hẹn hò Đảo Thiên Đường. Trước câu hỏi liên quan đến việc tham gia chương trình vì không thành công trong âm nhạc năm vừa rồi, nam nghệ sĩ phủ nhận.

“Tôi không quan tâm chuyện được mất lúc đến Đảo thiên đường, thậm chí còn chấp nhận chậm lại trong âm nhạc. Thời điểm đó, tôi cảm thấy mình cần nhiều trải nghiệm và mối quan hệ hơn, chỉ vậy thôi”, nghệ sĩ chia sẻ.

Hà An Huy và mẹ trong buổi ra mắt EP đầu tay.

Dù hoạt động chủ yếu ở phòng trà và thường xuyên được hợp tác với các tên tuổi gạo cội, song thực chất, Hà An Huy vẫn là một nghệ sĩ gen Z. Anh không tránh khỏi việc bị so sánh với những cái tên cùng thế hệ, đang nổi bật trên thị trường. Bản thân nghệ sĩ cũng đồng ý với nhận định rằng âm nhạc của mình dường như không hợp thời.

Hà An Huy nói: “Ai nghe nhạc tôi cũng dễ nhận ra đó là thứ âm nhạc ở quá khứ hoặc tương lai, chứ không phải ở hiện tại. Tôi đang cố gắng để âm nhạc của mình trở nên dễ nghe hơn”.

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho biết bản thân không chạnh lòng vì điều đó. “Có người mất đến 10, 20 năm mới tìm ra màu sắc phù hợp với mình. Như tôi chỉ chậm một năm, và ít nhất trong năm vừa qua, tôi vẫn hoạt động ngầm, vẫn chạy show. Trước mắt, tôi mừng vì vẫn ổn định được tên tuổi tại showbiz. Không phải bắt đầu lại từ đầu là tốt lắm rồi”, anh chia sẻ thêm.