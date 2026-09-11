Gyu Shige và Som Tum Thai lần đầu có mặt tại Cần Thơ từ 14/9

Gyu Shige Ngưu Phồn và Som Tum Thai có mặt tại Vincom Plaza Xuân Khánh từ tháng 9, thêm lựa chọn cho người yêu thích ẩm thực châu Á tại Cần Thơ.

Với hơn 160 chi nhánh tại Nhật Bản, Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc), Mỹ và Indonesia, Gyu Shige Ngưu Phồn là thương hiệu quen thuộc với người mê thịt nướng Yakiniku, phong cách nướng thịt trực tiếp trên bếp tại bàn phổ biến ở Nhật Bản. Tại đây, trải nghiệm không chỉ nằm ở món ăn, mà còn đến từ khoảng thời gian mọi người quây quần bên nhau, tự tay nướng thịt và trò chuyện trong lúc chờ món chín.

Gyu Shige Ngưu Phồn và Som Tum Thai lần đầu có mặt tại Cần Thơ.

Thực đơn của Gyu Shige tập trung vào lựa chọn thịt bò, từ ba chỉ bò, thăn bụng bò đến lưỡi bò. Bên cạnh đó, nhà hàng phục vụ dòng Iga Wagyu cao cấp được nuôi tại vùng Mie (Nhật Bản). Bên cạnh thịt bò, thực đơn của nhà hàng mở rộng với thịt heo, gà, hải sản cùng món khai vị, salad và rau củ. Gyu Shige cũng có đa dạng loại xốt chấm như Dare, Miso, Shio, Yuzu hay Ponzu, với nhiều cách kết hợp hương vị cho món nướng.

Đáng chú ý, Vincom Plaza Xuân Khánh là chi nhánh thứ 3 của Gyu Shige áp dụng menu buffet, sau Vincom Lê Văn Việt và Vincom Grand Park tại TP.HCM. Với mức giá từ 259.000 đồng, buffet phục vụ bò tươi ủ mát được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp để giữ độ mềm mọng và vị ngọt tự nhiên. Đây cũng là cách thưởng thức Yakiniku thoải mái hơn khi thực khách có thể lựa chọn nhiều phần thịt khác nhau trong cùng bữa.

Thực đơn Gyu Shige nổi bật với nhiều lựa chọn thịt bò, trong đó có dòng Iga Wagyu cao cấp từ vùng Mie.

Không gian nhà hàng sử dụng chất liệu gỗ làm chủ đạo, lấy cảm hứng từ ngôi nhà truyền thống Nhật Bản. Ánh sáng và chi tiết trang trí được sắp đặt theo hướng ấm cúng, tạo nên phông nền tinh tế.

Nếu Gyu Shige mang đến nhịp ăn chậm rãi bên bếp nướng, Som Tum Thai ghi dấu bằng sự kết hợp hài hòa của tầng vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng cùng thảo mộc đặc trưng của ẩm thực Thái.

Tinh thần khám phá ẩm thực 4 vùng miền Thái Lan là điểm nhấn trong thực đơn của Som Tum Thai. Các món ăn được thực hiện bởi đội ngũ đầu bếp Thái, kết hợp gia vị từ Thái Lan. Đứng sau thực đơn là bếp trưởng Sangtongs Veerawut, người có hơn 20 năm kinh nghiệm đồng hành thương hiệu, góp phần tái hiện hương vị đặc trưng và đa dạng của ẩm thực Thái Lan.

Som Tum Thai mang đến thực đơn gần 150 món.

Để bữa ăn tròn vị, thực khách có thể khai vị với món gỏi chua ngọt như gỏi đu đủ tôm khô hay gỏi cá trê chiên xù. Ở món chính, thực khách có nhiều lựa chọn đa dạng hơn, từ pad Thái quen thuộc, đến sắc thái khác nhau của vị chua cay đặc trưng trong ẩm thực Thái với súp sườn cay Jumbo và súp tôm càng tom yum. Khép lại bữa ăn, món xôi xoài với phần xôi dẻo, xoài chín và nước cốt dừa tạo nên dư vị nhẹ nhàng.

Món ăn tại Som Tum Thai nổi bật với sự đan xen của vị chua, cay, mặn, ngọt và hương thơm từ các loại thảo mộc đặc trưng Thái Lan.

Đây là vài món tiêu biểu trong gần 150 món có trong thực đơn của Som Tum Thai, với nhiều lựa chọn từ khai vị, món chính đến món ăn kèm và tráng miệng.

Từ thịt nướng bên bếp nóng của Gyu Shige đến bàn ăn đa dạng sắc vị tại Som Tum Thai, hai nhà hàng mang đến trải nghiệm khác biệt ngay trong cùng Vincom Plaza Xuân Khánh. Sự xuất hiện đồng thời của hai thương hiệu bổ sung lựa chọn mới cho thực khách Cần Thơ muốn đổi vị trong tháng 9.

Gyu Shige và Som Tum Thai ưu đãi giảm 15% toàn menu từ 14/9 đến 20/9 tại Vincom Plaza Xuân Khánh.

Nhân dịp khai trương tại Vincom Plaza Xuân Khánh, Gyu Shige và Som Tum Thai áp dụng ưu đãi giảm 15% toàn menu từ 14/9 đến 20/9. Chương trình chỉ áp dụng tại hai nhà hàng ở Cần Thơ. Trong những ngày đầu khai trương, thực khách nên đặt bàn trước để được sắp xếp chỗ ngồi và hỗ trợ thuận tiện hơn.