Gundogan rời Manchester City, hẹn đối đầu vào tháng 1

Galatasaray đã chính thức chiêu mộ tiền vệ giàu kinh nghiệm người Đức Ilkay Gundogan từ Manchester City theo dạng chuyển nhượng tự do.

Gundogan chính thức ra mắt tại Galatasaray.

Cầu thủ 34 tuổi này đã ký hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2026-27 với nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Gundogan vốn còn một năm hợp đồng với Man City, nhưng được phép ra đi do kỳ chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ còn mở đến ngày 12/9.

Trong lời chia tay, Gundogan cho biết Manchester City sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim anh. Anh nói rằng quãng thời gian ở Etihad đã mang đến cho anh rất nhiều thành công và những kỷ niệm khó quên, đặc biệt là mùa giải ăn ba mà anh có vinh dự làm đội trưởng.

Gundogan nhấn mạnh việc giành Premier League và FA Cup là vô cùng ý nghĩa, nhưng khoảnh khắc được nâng cao chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB – lại ngay tại Istanbul – sẽ đi theo anh suốt đời. Anh cũng khẳng định rằng mình tin Man City sẽ còn tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, và anh sẽ dõi theo từ xa trong khi bước tiếp sự nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ, một đất nước có ý nghĩa đặc biệt với anh.

Gundogan là bản hợp đồng đầu tiên của Pep Guardiola tại Man City vào năm 2016, gắn bó bảy năm trước khi chuyển sang Barcelona theo dạng tự do vào năm 2023. Anh trở lại Etihad vào tháng 8/2024, ra sân 33 trận ở Premier League mùa trước, góp phần giúp Man City cán đích ở vị trí thứ ba.

Sinh ra tại Gelsenkirchen (Đức) trong một gia đình gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Gundogan đã giành năm chức vô địch Premier League cùng Man City, cùng với đó là chiếc cúp Champions League mùa 2022-23. Trước đó, anh từng khoác áo Bochum, Nuremberg và Borussia Dortmund.

Giám đốc thể thao Hugo Viana khẳng định rằng Ilkay Gundogan là cái tên gắn liền với thành công tại Manchester City và di sản mà anh để lại ở đây sẽ không bao giờ bị lãng quên. Anh chắc chắn sẽ được chào đón nồng nhiệt khi trở lại Etihad cùng Galatasaray vào tháng 1 tới, trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.