Gundogan là sai lầm của Manchester City

Nhưng sau vài tháng, những kỳ vọng đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự thất vọng. Câu chuyện Gundogan không chỉ phơi bày sự sa sút cá nhân mà còn làm nổi bật sai lầm chiến lược của Pep Guardiola trong việc tái thiết đội hình.

Tháng 6/2023, Ilkay Gundogan khép lại một mùa giải đáng nhớ nhất trong sự nghiệp với cú ăn ba lịch sử cùng Manchester City. Anh là người đội trưởng xuất sắc, ghi hai bàn trong trận chung kết FA Cup và nâng cao chiếc cúp Champions League đầu tiên của CLB. Sự chia tay của Gundogan khi ấy là hoàn hảo, một lời tạm biệt đỉnh cao để chuyển đến Barcelona.

Nhưng chỉ một năm sau, Gundogan quay lại Etihad. “Cảm giác như trở về nhà”, anh chia sẻ vào tháng 8/2024 khi tái ký hợp đồng với đội bóng. Chính Pep Guardiola, người bạn thân và hàng xóm tại Manchester, gợi ý ý tưởng tái hợp trong những cuộc trò chuyện riêng. Với Guardiola, đây là một thương vụ mang tính “an toàn”: đưa về một cầu thủ hiểu rõ hệ thống, giàu kinh nghiệm, và vừa trải qua mùa giải đỉnh cao ở La Liga.

Mùa giải trước đó, Man City thường xuyên cảm thấy thiếu vắng Gundogan. Lối chơi của anh - từ khả năng điều phối bóng mượt mà, những bàn thắng ở thời điểm quyết định, đến sự linh hoạt giữa các vai trò phòng ngự và tấn công - từng là mảnh ghép hoàn hảo trong đội hình của Guardiola. Đưa Gundogan trở lại tưởng chừng sẽ giúp lấp đầy những khoảng trống trong lối chơi.

Nhưng Gundogan của năm 2024 không còn là người đội trưởng cũ. Những màn trình diễn đáng thất vọng trong các trận đấu với Tottenham và Liverpool phơi bày rõ sự sa sút. Anh chậm chạp trong những tình huống phòng ngự, không theo kịp tốc độ của các tiền vệ trẻ hơn và tỏ ra quá yếu đuối trong các pha tranh chấp tay đôi.

Vấn đề không chỉ nằm ở Gundogan, mà còn ở sự lão hóa của toàn bộ hàng tiền vệ Man City. Guardiola thừa nhận sau trận thua Liverpool cuối tuần qua: “Chúng tôi không có tốc độ ở giữa sân và họ mạnh hơn trong các pha tranh chấp”. Câu nói ấy dường như nhắm thẳng vào Gundogan.

Rodri, trái tim trong hệ thống của Guardiola, đã vắng mặt trong nhiều trận đấu quan trọng mùa này. Những sự thay thế như Mateo Kovacic hay Gundogan đều không đủ khả năng để đảm nhận vai trò mỏ neo. Hệ quả là Man City liên tục bị đánh bại bởi các pha phản công chớp nhoáng - một điều hiếm thấy ở các đội bóng của Guardiola.

Hơn thế, việc đưa Gundogan trở lại dường như ảnh hưởng đến chiến lược chuyển nhượng của Man City. Thay vì chiêu mộ những tiền vệ trẻ trung hơn, CLB lại đặt niềm tin vào một cầu thủ đã 34 tuổi, người chỉ còn ít nhiều kinh nghiệm chứ không còn thể lực để gánh vác đội bóng.

Không chỉ Gundogan, Kevin De Bruyne - một huyền thoại khác trong đội hình - cũng đang vật lộn với tuổi tác và chấn thương. Guardiola hiếm khi sử dụng hai cầu thủ này cùng lúc, bởi cả hai đều thiếu cơ động và dễ bị khai thác khi gặp các đối thủ có lối chơi tốc độ.

Trong khi đó, Bernardo Silva, dù vẫn giữ được sự sáng tạo, đang bị kiệt quệ vì phải cày ải quá nhiều. Guardiola từng xây dựng hàng tiền vệ dựa trên sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh, tốc độ và trí tuệ. Nhưng giờ đây, với sự sa sút của các trụ cột, hệ thống ấy đã bắt đầu lung lay.

Quyết định đưa Gundogan trở lại còn khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về cách Man City xây dựng chiến lược lâu dài. Trong khi Barcelona, nơi Gundogan chơi ở mùa giải trước, chỉ dùng anh như một mảnh ghép tạm thời, Man City lại trao cho anh vai trò quan trọng trong quá trình chuyển giao thế hệ.

Guardiola gần đây nhấn mạnh về sự cần thiết của việc “tái thiết” đội hình. Ông chỉ ra rằng Man City có tới 12 cầu thủ từ 29 tuổi trở lên, nhưng rất ít người đang ở độ chín của sự nghiệp (26-28 tuổi). Đó là một dấu hiệu đáng báo động cho đội bóng từng được ca ngợi vì khả năng chuyển giao giữa các thế hệ.

Năm 2023, Gundogan đòi hỏi một bản hợp đồng ba năm từ Man City nhưng không được đáp ứng. Anh rời đi trong vinh quang, chỉ để trở lại khi phong độ đã suy giảm. Một năm ở Tây Ban Nha dường như làm mài mòn thể lực vốn không phải điểm mạnh của anh.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Gundogan là một huyền thoại tại Etihad. Anh là cầu thủ đầu tiên Guardiola ký hợp đồng khi tới Man City, và cũng là người nâng cao chiếc cúp Champions League đầu tiên của CLB. Nhưng ánh hào quang ấy giờ đã lùi xa. Sự trở lại của anh không mang lại niềm vui như kỳ vọng, mà chỉ làm nổi bật một thực tế khắc nghiệt: thời kỳ đỉnh cao của Gundogan đã chấm dứt.

Câu chuyện Gundogan là bài học cho Manchester City. Sự phụ thuộc vào những cầu thủ kỳ cựu đã khiến họ chậm chân trong việc tái thiết đội hình. Nếu Guardiola muốn duy trì đỉnh cao, ông phải đưa ra những quyết định táo bạo hơn: đầu tư vào các tài năng trẻ và chấp nhận buông bỏ những cầu thủ không còn phù hợp.

Gundogan từng nói: “Thật vui khi được trở lại”. Nhưng giờ đây, cả anh và Man City đều hiểu rằng đôi khi, việc nhìn về phía trước sẽ mang lại nhiều giá trị hơn là cố níu kéo quá khứ.

