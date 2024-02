Gửi tiết kiệm 'mất giá', nên đổ tiền vào đâu?

Lãi suất tiết kiệm liên tục giảm khiến nhiều người chuyển dòng tiền sang kênh khác, trong đó có bất động sản.

Việc chuyển hướng dòng tiền diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) bắt đầu khởi sắc, nhiều chủ đầu tư lớn tung chính sách hấp dẫn.

Lãi suất thấp kỷ lục, kênh tiết kiệm kém hấp dẫn

Mặt bằng lãi suất tiết kiệm đang giảm mạnh và toàn diện nhất trong 10 năm gần đây. Thống kê cho thấy sau khi giảm 20-50 điểm trong tháng 12/2023, lãi suất huy động tại ngân hàng tiếp tục mất thêm 5-20 điểm trong tháng 1. Mặt bằng thấp được dự báo duy trì trong cả năm 2024.

Mức cao nhất cho kỳ hạn một tháng tại thời điểm tháng 2 là 4,65%/năm, trong khi đa số ngân hàng áp dụng từ 2,5% đến 3,2%/năm, một số ngân hàng chỉ còn 1,7%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, hơn 30 ngân hàng áp dụng lãi suất dưới 5% - tương đương hoặc thấp hơn tỷ lệ lạm phát dự kiến khoảng 4-4,5% trong năm 2024.

Mặt bằng lãi suất huy động được dự báo tiếp tục đi ngang ở vùng thấp trong năm 2024.

Trong bối cảnh nhiều người không còn mặn mà với kênh tiết kiệm khi đáo hạn những khoản cũ, các lựa chọn đầu tư khác dần được tính đến.

Với kênh đầu tư vàng, tuy tăng mạnh so với thời điểm đầu năm 2023, hiện tại giá vàng đang ở mức cao và được dự đoán giảm hoặc đi ngang khi kinh tế hồi phục. Các kênh chứng khoán và trái phiếu đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn khi đầu tư. Vì thế, BĐS trở thành kênh đầu tư được nhiều người ưa chuộng.

Sau nhiều tín hiệu tốt từ thị trường, BĐS trở thành kênh đầu tư hấp dẫn.

Lãi suất hạ nhiệt và dư địa tín dụng lớn mà ngân hàng thương mại nhận được từ đầu năm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay mua nhà, đẩy lực cầu và thanh khoản tăng. Cùng lúc, sự trở lại của nhà đầu tư khiến thị trường BĐS sôi động, nhất là sau khi loạt chính sách tháo gỡ điểm nghẽn về pháp lý, nguồn cung, tín dụng… của Chính phủ phát huy hiệu quả.

Bắt nhịp đà hồi phục của thị trường, nhiều chủ đầu tư lớn mạnh tay tung chính sách hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư. Có thể kể đến chương trình “Mua nhà sang - An tâm tài chính” của Vinhomes.

Làm sao để tối ưu dòng tiền?

Được triển khai từ đầu tháng 2, “Mua nhà sang - An tâm tài chính” áp dụng với sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) và căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP.HCM). Theo đó, với số vốn ban đầu 30%, người mua nhận nhà ở ngay hoặc kinh doanh, cho thuê tại những dự án, phân khu đắt khách của Vinhomes. 70% còn lại, khách hàng được vay ngân hàng với thời gian trả góp linh hoạt đến 15 năm.

Trong 2 năm đầu, khách hàng được Vinhomes đảm bảo lãi suất cố định 6%/năm với khu thấp tầng và 7%/năm với khu cao tầng. Sau 2 năm, mức lãi suất được áp dụng theo thị trường nhưng tối đa 8% với sản phẩm thấp tầng và 9,5% với sản phẩm cao tầng. Theo đó, nếu lãi suất thực tế của ngân hàng tăng cao, người mua vẫn chỉ trả lãi với mức trần tối đa. Toàn bộ phần chênh lệch do Vinhomes chi trả cho ngân hàng. Ngược lại, nếu lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn, người mua sẽ được hưởng đúng mức này.

Giá nhà tăng do nguồn cung khan hiếm, nhiều nhà đầu tư đã nhanh tay xuống tiền mua BĐS.

Với kinh nghiệm đầu tư BĐS gần chục năm, chị Lương Thu Minh (Hà Nội) đánh giá đây là cơ hội tốt để vào hàng. Theo tính toán với số tiền ban đầu hơn 760 triệu đồng, chị có thể sở hữu căn hộ cao cấp diện tích hơn 40 m2 tại phân khu The Zenpark (Vinhomes Ocean Park), sẵn sàng bàn giao để kinh doanh cho thuê. Trong 24 tháng đầu tiên, nhờ không phải trả gốc và hưởng lãi suất 7%/năm, mỗi tháng chị Minh chỉ thanh toán hơn 8 triệu đồng. Với căn hộ này, chị Minh có thể cho thuê bởi chị đánh giá nhu cầu tại khu vực này khá lớn.

“Khi lãi suất huy động tương đương, thậm chí thấp hơn mức lạm phát, tôi thấy việc gửi tiết kiệm gần như không có lãi. Ngược lại, tôi tranh thủ chính sách tốt để đầu tư căn hộ cho thuê, vừa có lãi, vừa có nhà. Chưa kể giá trị tài sản sẽ gia tăng khi giá chung cư dự báo tăng trung bình 3-8% trong năm 2024. Riêng với nhà Vinhomes, mức tăng thường cao hơn mặt bằng chung”, chị Minh tính toán.

Việc chủ đầu tư hỗ trợ vay mua nhà với trần lãi suất cố định đã tạo niềm tin cho khách hàng. Ảnh phối cảnh.

Dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư BĐS cũng là “khẩu vị” ưa thích của nhiều nhà đầu tư. Sau nhiều lần thành công với hình thức này, anh Trần Công Danh (Hà Nội) cho biết nhà đầu tư có đủ tiềm lực nên tranh thủ chương trình mua trả góp.

Theo đó, thay vì thanh toán 100%, nhà đầu tư chỉ thanh toán 30%, sau đó sử dụng BĐS để kinh doanh. 70% số tiền còn lại có thể tiếp tục gửi ngân hàng lấy lãi. Đây là cách khôn ngoan để tối ưu dòng tiền khi có thể thu lời từ hai kênh BĐS và tiết kiệm, thay vì bỏ hết trứng vào một giỏ.

“Ưu điểm trong chính sách của Vinhomes là trần lãi suất cố định nên nhà đầu tư không lo lắng về nguy cơ lãi suất thả nổi tăng cao. Từ trước đến nay, hiếm có chính sách giúp nhà đầu tư hưởng lợi tối đa như của Vinhomes”, anh Danh đúc kết.