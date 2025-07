Guardiola xác nhận chia tay Man City sau nhiệm kỳ hiện tại

Dù hợp đồng với đội bóng Anh còn hiệu lực đến năm 2027, chiến lược gia 54 tuổi tuyên bố cần một khoảng nghỉ để chăm lo cho sức khỏe và tìm lại cân bằng.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ Hype (Tây Ban Nha), Guardiola nói thẳng: “Tôi biết rằng sau giai đoạn này với Man City, tôi sẽ nghỉ. Điều đó đã được quyết định. Tôi chưa biết mình sẽ dừng bao lâu - một, hai hay mười năm - nhưng chắc chắn tôi cần nghỉ để tập trung cho bản thân”.

Kể từ khi bắt đầu cùng Barcelona, Guardiola trải qua gần hai thập kỷ đỉnh cao với vô số danh hiệu tại Barca, Bayern Munich và Man City. Tuy nhiên, mùa giải vừa qua chứng kiến Man City sa sút rõ rệt, không còn giữ được sức mạnh tuyệt đối.

Pep thừa nhận: “Chúng tôi có lẽ nên thay đổi nhiều cầu thủ hơn, nhưng thật dễ nói khi nhìn lại. Đội đã trải qua nhiều tháng không thắng, điều chưa từng xảy ra”.

Ông cũng thẳng thắn về những áp lực trên ghế huấn luyện: “Tôi có 23 cầu thủ, nhưng mỗi trận chỉ được chọn 11 người. Những người còn lại cảm thấy mình bị bỏ rơi, trong khi sự thật là tôi luôn cần tất cả”.

Ngoài ra, Guardiola dành lời khuyên cho tài năng trẻ Lamine Yamal của Barcelona: “Cậu ấy bị so sánh với Messi, điều đó chứng tỏ cậu ấy rất giỏi. Nhưng hãy để Yamal phát triển sự nghiệp theo cách tự nhiên”.

Với tuyên bố này, tương lai của Man City sau năm 2027 trở nên khó đoán. Không loại trừ khả năng Pep sẽ nghỉ ngơi dài hạn hoặc chuyển hướng sang bóng đá quốc tế, mở ra một chương mới đầy bất định cho cả sự nghiệp lẫn đội bóng ông đã gắn bó lâu nhất.

