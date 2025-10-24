Guardian - 14 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại Việt Nam

Kỷ niệm 14 năm có mặt tại Việt Nam, Guardian khẳng định cam kết mang đến 100% sản phẩm chính hãng, không ngừng lan tỏa sứ mệnh "khỏe đẹp mỗi ngày" đến hàng triệu khách hàng Việt.

Theo đại diện của Guardian, nhân dịp đặc biệt này, Guardian ra mắt 14 cửa hàng với diện mạo mới hiện đại, mang đến không gian mua sắm tươi sáng, thân thiện và truyền cảm hứng "khỏe đẹp mỗi ngày". Đây là bước tiếp nối trong hành trình nâng cao trải nghiệm khách hàng, khẳng định vị thế tiên phong của Guardian trong lĩnh vực bán lẻ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại Việt Nam.

100% chính hãng suốt 14 năm - lời khẳng định uy tín và trách nhiệm

Đại diện của Guardian cho biết từ những ngày đầu, thương hiệu đã kiên định với sứ mệnh mang đến sản phẩm an toàn và chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, được nhập chính hãng từ thương hiệu uy tín trong và ngoài nước. Sản phẩm được đảm bảo tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt, nhằm chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp cho người Việt.

Cam kết "100% hàng chính hãng" là lời khẳng định trách nhiệm của Guardian với người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên tận tâm, được đào tạo bài bản về sản phẩm, tư vấn và chăm sóc khách hàng, kết hợp đội ngũ chuyên viên tư vấn từ các nhãn hàng nổi tiếng như CeraVe, La Roche-Posay, Eucerin, Anessa… mang đến cho người dùng giải pháp làm đẹp cá nhân hóa. Đội ngũ nhân viên tư vấn trên livestream của Guardian hướng dẫn và hỗ trợ trực tuyến hàng ngày, mang đến kiến thức đúng đắn về sản phẩm, giúp người tiêu dùng lựa chọn tốt nhất cho bản thân.

14 cửa hàng diện mạo mới cùng hành trình mở rộng không ngừng

Năm 2025, Guardian ra mắt đồng loạt 14 cửa hàng với diện mạo mới, hiện đại và tiếp tục mở rộng, làm mới nhiều cửa hàng trong thời gian tới. Điều này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và không gian mua sắm, mang tới trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Không gian được bố trí theo ngành hàng chuyên biệt - từ trang điểm, dược mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe đến chăm sóc tóc. Khu vực chăm sóc nam nổi bật với hơn 300 sản phẩm từ chăm sóc tóc, cơ thể đến sức khỏe nam giới. Khu vực dược mỹ phẩm quy tụ nhiều thương hiệu danh tiếng như Vichy, Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Paula's Choice, SVR giúp khách hàng dễ lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Bên cạnh đó, Guardian cũng thường xuyên cập nhật các sản phẩm "hot trend", xu hướng làm đẹp và chăm sóc sức khỏe phù hợp phân khúc khách hàng trẻ. Từ dòng sản phẩm mini size dạng túi tiện lợi và được săn đón tại Thái Lan, đến bộ sưu tập mới nhất trên thị trường, sản phẩm điều trị mụn hay dòng sản phẩm thuần chay, thành phần lành tính từ thiên nhiên… Tất cả nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

14 năm phụng sự hơn 3,5 triệu khách hàng "hội Cam"

Guardian tự hào đồng hành cùng hơn 3,5 triệu thành viên hội Cam - cộng đồng khách hàng thân thiết gắn bó suốt 14 năm qua. Để gửi lời cảm ơn, Guardian mang đến những đặc quyền dành riêng cho hội Cam, bao gồm: Chương trình khuyến mãi độc quyền với giá ưu đãi đặc biệt mỗi tháng; chương trình tích điểm đổi quà, cùng voucher mừng sinh nhật từng khách hàng; những sự kiện trải nghiệm chuyên sâu cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Trước đó, vào tháng 5, sự kiện "Chăm da khoa học - Đặc quyền hội Cam" được tổ chức, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và kiến thức chuyên môn về chu trình chăm da chuẩn khoa học. Sự kiện có sự tham gia của nhiều chuyên gia da liễu cùng hoạt động soi da và tư vấn chăm da 1:1.

Đón đầu xu thế "bán lẻ đa nền tảng"

Theo đại diện của Guardian, hành trình 14 năm qua là minh chứng cho nỗ lực mang đến cho khách hàng không chỉ sản phẩm chất lượng, mà còn truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh, cân bằng thể chất và tinh thần. Với không gian mua sắm hiện đại, dịch vụ tư vấn tận tâm, các chương trình hướng đến cộng đồng, Guardian giúp mỗi cá nhân chủ động quan tâm, gìn giữ sức khỏe và thay đổi bản thân từng ngày. Thương hiệu tin rằng sức khỏe và vẻ đẹp từ bên trong sẽ mang lại cho khách hàng sự hài lòng, hạnh phúc và trọn vẹn hơn.

Guardian mong muốn mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Đón đầu xu thế "bán lẻ đa nền tảng", Guardian nâng tầm trải nghiệm mua sắm từ cửa hàng đến trực tuyến bằng chiến lược hợp tác với kênh trực tuyến như Shopee, Lazada, Grab, TikTok giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm tiện lợi và linh hoạt dù ở bất kỳ đâu.