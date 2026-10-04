Gu đọc sách đa dạng của tay vợt hạng 4 WTA

Dù bận rộn với lịch thi đấu, Coco Gauff vẫn dành nhiều thời gian cho sách. Tay vợt sinh năm 2004 đọc nhiều thể loại, từ văn học kỳ ảo, tiểu thuyết tình cảm đến văn học kinh điển.

Coco Gauff (22 tuổi) từng rất thích đọc sách khi còn nhỏ nhưng dần bỏ thói quen này khi lịch thi đấu trở nên dày đặc. Năm 2024, tay vợt Mỹ quyết định tìm lại sở thích cũ bằng mục tiêu hoàn thành 12 cuốn. Khi biết bạn trai đặt mục tiêu 24 cuốn, cô cũng nâng con số lên 24 vì muốn cạnh tranh với anh. Đến giữa tháng 6, Gauff đã đọc 12 cuốn, nhiều hơn bạn trai hai cuốn. Danh sách của cô trải từ văn học kỳ ảo, tiểu thuyết đương đại, văn học Nhật Bản đến hồi ký và các tác phẩm về chủng tộc, hệ thống tư pháp Mỹ. Ảnh: @ouring.

The Seven Husbands of Evelyn Hugo (Bảy người chồng của Evelyn Hugo) của Taylor Jenkins Reid xoay quanh Evelyn Hugo, ngôi sao Hollywood lớn tuổi và sống kín tiếng. Qua cuốn sách, bà kể lại sự nghiệp, bảy cuộc hôn nhân cùng những bí mật phía sau hình ảnh công chúng. Ảnh: Ngoc Anh Tran.

Cũng của Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six (Rực lửa và tro tàn) lấy bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ những năm 1970. Tác phẩm được kể dưới hình thức phỏng vấn các thành viên một ban nhạc hư cấu, từ thời kỳ nổi tiếng đến khi những mâu thuẫn tình cảm, danh tiếng và ma túy khiến nhóm tan rã. Ảnh: @xuxudocsach.

The New Jim Crow (tạm dịch: Luật Jim Crow mới) của Michelle Alexander là một trong số ít sách phi hư cấu Gauff đọc trong giai đoạn này. Tác phẩm bàn về tình trạng giam giữ hàng loạt và bất bình đẳng chủng tộc trong hệ thống tư pháp hình sự Mỹ. Ảnh: AbeBooks.

Seven Days in June (tạm dịch: Bảy ngày tháng Sáu) của Tia Williams kể về Eva Mercy và Shane Hall, hai nhà văn gặp lại nhau sau nhiều năm. Khi còn ở tuổi thiếu niên, họ từng có một tuần bên nhau và sau này âm thầm đưa kỷ niệm về đối phương vào các tác phẩm của mình. Ảnh: TIME.

After Dark (tạm dịch: Sau nửa đêm) của Haruki Murakami diễn ra trong một đêm ở Tokyo (Nhật Bản). Câu chuyện theo chân Mari, cô gái 19 tuổi gặp nhiều nhân vật trong thành phố về đêm, song song với câu chuyện về người chị Eri đang chìm trong một giấc ngủ kéo dài. Ảnh: @bigoakbooks.

This Is Amiko, Do You Copy? (tạm dịch: Amiko đây, bạn có nghe không?) của Natsuko Imamura được kể qua góc nhìn của Amiko, cô bé gặp khó khăn trong việc nhận biết những quy tắc xã hội và cảm xúc của người khác. Điều này dần ảnh hưởng đến quan hệ giữa cô với gia đình và những người xung quanh. Ảnh: @sapbaonho.

Fourth Wing (Cánh tư) của Rebecca Yarros đưa Violet Sorrengail vào một học viện quân sự đào tạo kỵ sĩ cưỡi rồng. Vốn được chuẩn bị để trở thành học giả, Violet buộc phải tham gia chương trình huấn luyện có tỷ lệ tử vong cao. Ảnh: NXB Trẻ.

Đây cũng là series Gauff theo dõi lâu hơn khi cô tiếp tục đọc phần hai, Iron Flame (Lửa thép). Ở phần hai, Rebecca Yarros tiếp tục câu chuyện của Violet trong năm thứ hai tại học viện Basgiath. Nhân vật phải trải qua chương trình huấn luyện khắc nghiệt hơn, đồng thời đối diện những bí mật liên quan đến cuộc chiến và hệ thống quyền lực xung quanh mình. Ảnh: Nhà sách Trí Tuệ.

Blue Hour (tạm dịch: Giờ xanh) của Tiffany Clarke Harrison xoay quanh nữ nhiếp ảnh gia mang hai dòng máu da đen và Nhật Bản. Sau một lần sảy thai, cô tiếp tục đối diện câu hỏi về việc làm mẹ trong lúc một học sinh da đen của mình trở thành nạn nhân của bạo lực cảnh sát. Ảnh: @thatgoodgoodbook.

Riot Baby (tạm dịch: Đứa trẻ bạo loạn) của Tochi Onyebuchi kể về hai anh em Ella và Kev sở hữu năng lực siêu nhiên. Câu chuyện đặt các nhân vật trong bối cảnh bạo lực, phân biệt chủng tộc và hệ thống nhà tù tại Mỹ. Ảnh: Tochi Onyebuchi.

Finding Me (tạm dịch: Tìm lại chính mình) là hồi ký của Viola Davis, kể lại tuổi thơ của nữ diễn viên tại Rhode Island, quá trình theo đuổi nghề diễn và những trải nghiệm gia đình ảnh hưởng đến cách bà nhìn nhận bản thân. Ảnh: @52book.

If He Had Been With Me (tạm dịch: Nếu anh ấy ở bên tôi) của Laura Nowlin xoay quanh Autumn và Finn, đôi bạn thời thơ ấu dần xa cách khi bước vào tuổi thiếu niên. Autumn sau đó liên tục đặt câu hỏi cuộc đời sẽ khác thế nào nếu hai người vẫn ở bên nhau. Ảnh: @kristinasbooknook.

Ngoài thử thách năm 2024, Gauff từng đọc nhiều đầu sách khác. Năm 2021, cô cho biết vừa đọc xong The Young Elites (tạm dịch: Những tinh anh trẻ tuổi) của Marie Lu. Tác phẩm lấy bối cảnh sau trận dịch khiến phần lớn người mắc bệnh tử vong, trong khi một số người sống sót phát triển năng lực đặc biệt. Gauff sau đó dự định đọc tiếp phần hai của series. Ảnh: @laceysoliving_books.

The Hate U Give (tạm dịch: Sự căm ghét bạn trao) của Angie Thomas được Gauff nhắc đến từ năm 13 tuổi và sau đó nằm trong danh sách sách yêu thích của cô. Tác phẩm kể về Starr Carter, thiếu nữ da đen chứng kiến người bạn thời thơ ấu bị cảnh sát bắn chết và phải quyết định có lên tiếng về những gì mình chứng kiến hay không. Ảnh: The Tower Pulse.

Gauff cũng từng liệt kê Becoming (Chất Michelle) của Michelle Obama trong số sách yêu thích. Cuốn hồi ký theo chân cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ từ tuổi thơ ở Chicago, quá trình học tập, làm việc, xây dựng gia đình đến 8 năm sống tại Nhà Trắng. Ảnh: Momo Bookstore.

Năm nay, tay vợt hiện xếp hạng 4 đơn nữ đang thử sức với văn học kinh điển qua Wuthering Heights (Đồi gió hú) của Emily Brontë. Tác phẩm xoay quanh Catherine Earnshaw và Heathcliff cùng mối quan hệ kéo dài qua tình yêu, hôn nhân, phản bội và trả thù. Gauff cho biết đây là lần đầu cô đọc một tác phẩm từ thế kỷ XIX. Cách sử dụng ngôn ngữ khiến cô phải đọc lại một số trang nhiều lần, nhưng cũng khiến cô muốn tìm đến thêm những tác phẩm tương tự. Ảnh: @midori.bookshop.