Tựa game đắt đỏ nhất lịch sử gây phẫn nộ

Rockstar Games chính thức xác nhận phiên bản hộp vật lý của bom tấn GTA VI sẽ không bao gồm đĩa game mà chỉ chứa mã tải kỹ thuật số, khiến nhiều game thủ phẫn nộ.

GTA VI đang vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội. Ảnh: Rockstar.

Rockstar Games vừa khiến cộng đồng công nghệ và game thủ toàn cầu tranh cãi dữ dội khi thông báo sẽ loại bỏ hoàn toàn đĩa Blu-ray truyền thống khỏi phiên bản hộp vật lý của bom tấn Grand Theft Auto VI (GTA VI).

Thay vào đó, người mua phiên bản này sẽ chỉ nhận được một chiếc hộp nhựa chứa mã số để tự tải trò chơi về máy thông qua cửa hàng trực tuyến. Quyết định này đánh dấu bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp giải trí kỹ thuật số.

Nguyên nhân chính được các chuyên gia phân tích chỉ ra là nhằm bảo mật tuyệt đối cho sản phẩm. Việc sản xuất và vận chuyển hàng triệu đĩa game đến các đại lý bán lẻ trước ngày phát hành luôn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cao.

Bằng cách sử dụng mã số kích hoạt trực tuyến, nhà phát hành có thể kiểm soát hoàn toàn thời điểm người chơi tiếp cận game. Ngoài ra, việc này giúp công ty mẹ Take-Two tiết kiệm chi phí in ấn đĩa và logistics.

Nhiều tựa game khác cũng đang làm theo trào lưu "hộp rỗng chứa mã tải" dù là phiên bản sưu tầm. Ảnh: Remedy.

Tuy nhiên, động thái này vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người hâm mộ vì làm giảm giá trị sưu tầm. Đồng thời, dung lượng khổng lồ của trò chơi ước tính vượt mức 150 GB sẽ là gánh nặng lớn cho những ai có đường truyền Internet hạn chế hoặc bị giới hạn băng thông. Việc phải tải toàn bộ dữ liệu từ đám mây khiến nhiều game thủ sở hữu thiết bị có ổ cứng dung lượng thấp lo ngại.

Bên cạnh nỗi lo về dung lượng, mức giá của trò chơi cũng khiến dư luận dậy sóng. Phiên bản tiêu chuẩn của GTA VI có giá lên tới 79,99 USD , tăng 10 USD so với mặt bằng chung của các game AAA hiện tại. Việc tăng giá bán nhưng lại cắt giảm đĩa vật lý bị nhiều người chơi chỉ trích là hành vi tối ưu hóa lợi nhuận quá mức từ phía nhà phát hành. Người dùng cho rằng họ đang phải trả nhiều tiền hơn nhưng nhận lại giá trị sở hữu ít hơn.

Trên thực tế, Rockstar Games không phải là cái tên duy nhất thực hiện bước đi này. Trước đó, các tựa game đình đám như Alan Wake 2 hay Avatar: Frontiers of Pandora cũng từng áp dụng hình thức "hộp rỗng chứa mã tải" hoặc yêu cầu kết nối mạng để cài đặt. Xu thế này phản ánh rõ ràng sự dịch chuyển của toàn bộ thị trường giải trí.

“Ngành công nghiệp game đang dịch chuyển hoàn toàn sang kỹ thuật số và quyết định của Rockstar sẽ đẩy nhanh tiến trình này”, một nhà phân tích thị trường cho biết.

Sự kiện của GTA VI cho thấy kỷ nguyên của những chiếc đĩa game bằng nhựa đang dần đi đến hồi kết. Trò chơi dự kiến ra mắt vào ngày 19/11 trên các hệ máy console thế hệ mới.