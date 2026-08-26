GS25 Hàn Quốc bán bánh mì lấy cảm hứng từ sách

Một chuỗi cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc bán bánh mì lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học, kèm bookmark, trong bối cảnh sách ngày càng được biến thành sản phẩm sưu tầm.

Bánh mocha nhân custard của GS25 được thiết kế theo bìa tác phẩm Bàn về tình yêu của Anton Chekhov của nhà xuất bản Minumsa. Ảnh: lou_mylibrary/Instagram.

Chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 của Hàn Quốc vừa hợp tác với NXB Minumsa và thương hiệu Today’s Cuteness để ra mắt dòng bánh mì lấy cảm hứng từ sách. Sản phẩm biến hình ảnh các tác phẩm văn học thành thiết kế trên bao bì và đi kèm bookmark trong suốt.

Hai sản phẩm đầu tiên gồm bánh mocha nhân custard lấy cảm hứng từ About Love (Tạm dịch: Bàn về tình yêu) của Anton Chekhov và bánh sữa mặn dẻo dựa trên tập thơ I Wanted to Cry Fresh Like a Wolf (Tạm dịch: Tôi muốn tru lên như loài sói) của Hàn Quốc.

GS25 dự kiến tung thêm hai phiên bản, trong đó có sản phẩm lấy cảm hứng từ Kiêu hãnh và định kiến của Jane Austen.

Bánh mocha có giá 3.700 won (khoảng 3 USD ), trong khi bánh sữa dẻo có giá 2.700 won (khoảng 2 USD ). Theo bài viết, các sản phẩm đã nhanh chóng hết hàng tại nhiều cửa hàng, khiến người mua phải kiểm tra ứng dụng của chuỗi để tìm nơi còn hàng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh văn hóa đọc tại Hàn Quốc đang được mở rộng theo hướng kết hợp sách với thời trang, thiết kế và các sản phẩm đời sống. Trước đó, Minumsa tổ chức pop-up “Beyond the Sentence” tại Seoul, biến các tác phẩm văn học kinh điển thành những sản phẩm có tính sưu tầm như sách phiên bản đặc biệt, móc khóa và đồ chơi.

Xu hướng này được gắn với khái niệm “text hip”, trong đó đọc và viết trở thành một cách thể hiện gu thẩm mỹ và bản sắc cá nhân. Vì thế, bên cạnh chức năng dùng để đọc, sách còn được chụp ảnh, trưng bày, sưu tầm và đưa vào các sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày.