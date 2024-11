Greenwood từ bỏ tuyển Anh

“Tôi nghe nhiều thông tin về Mason Greenwood”, Goal dẫn lời HLV McClaren. “Tôi vẫn thường xuyên trao đổi với Mason. Cậu ấy trải qua khoảng thời gian đầy biến động trong 2 năm qua. Hiện tại, cậu ấy chỉ muốn ổn định tại Marseille và tập trung vào sự nghiệp. Mason muốn gia nhập tuyển Jamaica. Quá trình này đang được tiến hành".

“Tôi không nghĩ rằng Greenwood sẽ lên tuyển ngay trong đợt triệu tập này, nhưng khả thi nhất là vào tháng 3 năm sau, mọi việc sẽ tiến triển. Dự án của chúng tôi là nhắm đến vòng loại World Cup và đó là điều chúng tôi sớm chuẩn bị và lên kế hoạch lâu dài. Mason là cầu thủ mà chúng tôi sẽ luôn theo sát", cựu trợ lý MU khẳng định.

Sự nghiệp quốc tế của Greenwood rơi vào tình trạng đình trệ từ sau vụ việc anh bị bắt giữ vì nghi ngờ hiếp dâm, hành hung bạn gái vào tháng 1/2022. Cách đó 4 tháng, cầu thủ này có lần đầu khoác áo "Tam sư".

Tháng 2/2023, mọi cáo buộc liên quan tới Greenwood đều bị hủy bỏ. Tuy nhiên, Manchester United quyết định không đưa anh trở lại đội một. Thay vào đó, "Quỷ đỏ" đẩy Greenwood sang Getafe dưới dạng cho mượn, rồi bán đứt cho Marseille vào mùa hè năm nay.

Greenwood đang có phong độ cao tại Marseille, ghi 8 bàn trong 11 lần ra sân cho câu lạc bộ Ligue 1. Ở tuổi 23, cựu trung phong Man Utd được quyền đại diện cho tuyển Jamaica khi có cha là người gốc quốc gia này.

Ông McClaren có thời gian dài làm việc cùng Greenwood tại sân Old Trafford và khá hiểu tính cách của cậu học trò cũ. Tân HLV tuyển Jamaica kỳ vọng sự xuất hiện của Greenwood sẽ giúp đội cạnh tranh sòng phẳng với Panama hay Costa Rica cho tấm vé dự World Cup 2026.

