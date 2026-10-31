Green SM tiếp sức phụ nữ 'vững tay lái, chủ động tương lai'

Green SM hỗ trợ nữ tài xế đến 6 triệu đồng để học bằng lái, đồng thời cung cấp chương trình đào tạo nghề và nhiều quyền lợi giúp họ tự tin làm việc và chủ động trong cuộc sống.

Trong bối cảnh nhiều phụ nữ tìm kiếm công việc có thu nhập ổn định và thời gian linh hoạt, nghề tài xế đang mở ra lựa chọn đáng cân nhắc. Với chương trình hỗ trợ học bằng lái, đào tạo kỹ năng và chính sách dành riêng cho lao động nữ, Green SM giúp phụ nữ từng bước gia nhập nghề, nâng cao thu nhập và chủ động hơn trong cuộc sống.

Vững nghề bằng năng lực, có sự đồng hành để tiến bộ

Với phụ nữ chưa có bằng lái ôtô, Green SM hỗ trợ tư vấn lộ trình, hướng dẫn hồ sơ và chi phí học bằng đến 6 triệu đồng. Đây là sự hỗ trợ thiết thực để chị em chuẩn bị cho lựa chọn nghề nghiệp mới.

Khi ứng tuyển taxi Green SM, ứng viên trải qua phỏng vấn, kiểm tra tay lái và đào tạo văn hóa, quy cách làm việc trước khi chính thức vận doanh. Với phụ nữ chuyển nghề, quá trình này giúp hiểu rõ yêu cầu công việc, biết mình cần chuẩn bị những gì trước khi bắt đầu đón khách. Người có kinh nghiệm cũng có dịp làm quen với cách thức phục vụ trong môi trường mới.

Từ bước chuẩn bị ấy, mỗi chuyến xe là cơ hội để nữ tài xế vận dụng tay nghề và rèn kỹ năng giao tiếp. Xác nhận điểm đón rõ ràng, chọn nơi dừng xe an toàn, nhận biết khi nào khách cần hỗ trợ hoặc muốn được yên tĩnh đều đòi hỏi sự quan sát và xử lý phù hợp. Tiêu chuẩn dịch vụ taxi Green SM cụ thể hóa yêu cầu đó để các tài xế nói chung và bác tài nữ nói riêng rèn luyện trong từng chuyến đi.

Nữ tài xế Green SM được đào tạo về tay lái, văn hóa làm việc và tiêu chuẩn phục vụ hành khách.

Được đánh giá bằng năng lực và trách nhiệm giúp nữ tài xế có cơ sở khẳng định mình trong nghề. Tay lái vững, cách phục vụ chuyên nghiệp và khả năng làm chủ hành trình là giá trị chị em có thể chủ động xây dựng bằng học tập, thực hành và kinh nghiệm.

Bên cạnh công việc, cộng đồng Nữ tài Xanh trên Zalo và Facebook là nơi chị em kết nối đồng nghiệp nữ. Người tìm hiểu công việc có thể trao đổi về cách bắt đầu; người đã làm việc có thể chia sẻ kinh nghiệm. Những cuộc trò chuyện cùng đồng nghiệp giúp phụ nữ có thêm thông tin và sự đồng hành khi theo đuổi lựa chọn của mình.

Chủ động cuộc sống từ lựa chọn nghề nghiệp lâu dài

Có thu nhập từ công việc của mình giúp phụ nữ chủ động hơn khi chi tiêu, chăm lo gia đình và dành dụm cho dự định riêng.

Với tài xế taxi, Green SM áp dụng cơ chế lương cứng, thưởng trách nhiệm và doanh số; thu nhập có thể lên đến 25 triệu đồng/tháng. Đây là thông tin để ứng viên cân nhắc bài toán tài chính trước khi lựa chọn công việc.

Nữ tài xế ôtô thuộc chương trình Nữ tài Xanh còn có chế độ nghỉ phép theo chính sách công ty, thai sản theo quy định và thưởng lễ, Tết.

Sự đồng hành về đào tạo và quyền lợi giúp nữ tài xế có thêm nền tảng để gắn bó lâu dài với công việc.

Bên cạnh việc tạo thu nhập, nữ tài xế Green SM còn góp phần giúp hành khách làm quen với phương tiện điện qua từng chuyến đi. Cách phục vụ an toàn, chu đáo và giải đáp khi khách quan tâm đến xe tạo trải nghiệm tích cực, khuyến khích hành khách tiếp tục lựa chọn di chuyển xanh.

Với sự chuẩn bị về tay nghề, cơ hội tạo thu nhập và quyền lợi thiết thực, nữ tài xế Green SM có thêm nền tảng để gắn bó lâu dài với công việc. Sự đồng hành ấy giúp chị em tự tin khẳng định năng lực, chăm lo gia đình và chủ động thực hiện dự định riêng.