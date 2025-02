Great Place To Work vinh danh Techcombank là 'Nơi làm việc xuất sắc'

Great Place To Work vừa chính thức công bố Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận toàn cầu "Nơi làm việc xuất sắc".

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Techcombank nhận danh hiệu này từ tổ chức toàn cầu về văn hóa nơi làm việc Great Place To Work, với kết quả khảo sát qua các năm đều đạt tỷ lệ trên 90% và cao hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới năm 2024 là 59%.

Lần thứ 3 liên tiếp Techcombank đạt chứng nhận toàn cầu "Nơi làm việc tốt nhất" từ Great Place To Work.

Nhân tài là trụ cột trong "tam giác chiến lược"

Chứng nhận "Nơi làm việc xuất sắc" được trao dựa trên dữ liệu từ các cuộc khảo sát trực tuyến, phản ánh mức độ hài lòng của nhân viên với các tiêu chí: Tín nhiệm (Credibility); Tôn trọng (Respect); Công bằng (Fairness); Gắn bó (Camaraderie) và Tự hào (Pride).

Khảo sát năm nay cũng ghi nhận những đánh giá tích cực từ hơn 13.000 cán bộ nhân viên của Techcombank, trong đó 96% người được hỏi chia sẻ niềm tự hào được làm việc tại ngân hàng.

Với chiến lược không ngừng kiến tạo những tiêu chuẩn mới về môi trường làm việc tốt nhất không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực, Techcombank mong muốn thúc đẩy toàn bộ nhân sự không ngừng phát triển bản thân để tiến tới phiên bản vượt trội hơn trong mỗi người và đồng hành cùng ngân hàng bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mới.

Techcombank không ngừng nỗ lực mang đến "phiên bản vượt trội" cho khách hàng và nhân sự.

Xuyên suốt quá trình phát triển, bên cạnh Dữ liệu và Số hóa, Nhân tài luôn là một trong 3 trụ cột chiến lược của Techcombank. Ngân hàng không ngừng kiến tạo một môi trường và văn hóa làm việc xuất sắc - nơi nhân viên được trao quyền để phát huy tối đa tiềm năng.

Năm 2024 tiếp tục là một năm Techcombank đạt nhiều dấu ấn đậm nét trong chiến lược nhân sự khi tỷ lệ luân chuyển nội bộ tăng tới 22% và tỷ lệ thăng tiến nội bộ tăng 12% so với năm 2023. Tỷ lệ gắn kết nhân viên trong toàn ngân hàng tăng 2 điểm %, đạt mốc 84% so với cùng kỳ năm trước.

Techcombank cũng lần đầu tiên triển khai mô hình làm việc đa chức năng (MFT) và tiếp tục tối ưu cách thức làm việc Agile (Techcomway) nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cá nhân, bộ phận. Nhờ những đổi mới này, hàng loạt sản phẩm, tính năng nổi bật đã được ra mắt ngay trong năm 2024 và được thị trường đón nhận như thẻ EcoCards, Sinh lời tự động 2.0, Techcombank Rewards...

Mở rộng phạm vi tuyển dụng

"Chứng nhận Nơi làm việc xuất sắc, với tỷ lệ đồng thuận lên tới 92% tiếp tục là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của Techcombank trong việc thiết lập tiêu chuẩn mới về môi trường làm việc tại Việt Nam, vươn tầm khu vực. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là tiền đề để ngân hàng tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân viên mang trong mình giá trị cốt lõi của thương hiệu, khát khao cống hiến cùng ngân hàng 'Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống' và góp phần vào 'Kỷ nguyên vươn mình' cùng dân tộc", bà Nikki Đặng Mỹ Quyên - Giám đốc Khối Quản trị Nguồn nhân lực chia sẻ.

Techcombank kiến tạo môi trường làm việc với đãi ngộ hấp dẫn, lộ trình nghề nghiệp và đào tạo cá nhân hoá, đảm bảo nhân sự phát huy tối đa tiềm năng.

Theo định hướng chiến lược, Techcombank tiếp tục mở rộng phạm vi tuyển dụng không chỉ ở Việt Nam mà còn tại các trung tâm tài chính, công nghệ hàng đầu như Singapore, Anh, Mỹ... Những nhân sự sau khi trở về Việt Nam và gia nhập Techcombank đều được đảm bảo có đủ nguồn lực cần thiết để phát huy tối đa tiềm năng.

Bên cạnh chế độ đãi ngộ hấp dẫn dành cho cá nhân và gia đình, Techcombank còn cung cấp những chương trình đào tạo được cá nhân hóa cùng lộ trình nghề nghiệp phù hợp với năng lực và nguyện vọng. Đồng thời, ngân hàng luôn hướng đến việc xây dựng môi trường làm việc cởi mở, thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới, phát triển tối đa nội lực của mỗi nhân sự.

Nhờ vậy, trong nhiều năm liền, Techcombank luôn là ngân hàng dẫn đầu trong các bảng đánh giá xếp hạng về "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" ở hạng mục doanh nghiệp lớn, do Great Place to Work bình chọn. Đặc biệt, ngân hàng đã 2 năm liên tiếp trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất được đưa vào danh sách "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2024" (Best Workplaces in Asia 2024) bên cạnh các doanh nghiệp tên tuổi toàn cầu như Cisco, DHL, Adobe, Mastercard...

Với danh hiệu "Nơi làm việc xuất sắc" Việt Nam do Great Place To Work vinh danh, Techcombank tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành "Nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam/châu Á 2025" (Best Workplaces in Vietnam - Asia) trong quý II và quý III/2025, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về môi trường làm việc trong khu vực.

Techcombank hiện là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam và là ngân hàng hàng đầu châu Á với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống". Ngân hàng theo đuổi chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp để trao quyền tài chính cho khách hàng.

Techcombank hiện phục vụ hơn 15 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua nền tảng ngân hàng số và ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di dộng cùng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trải rộng khắp trên cả nước. Hệ sinh thái dịch vụ của Techcombank được xây dựng trên nhiều lĩnh vực kinh tế chính với các đối tác lớn, tiếp tục tạo sự khác biệt cho ngân hàng tại "một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới".

Hiện tại, Techcombank được FiinRatings và Moody’s xếp hạng tín nhiệm lần lượt ở mức AA- và Ba3. S&P xếp hạng BB- cho Techcombank, mức cao nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.