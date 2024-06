Grealish lung lay suất dự EURO

“Tôi không nghĩ chúng ta đã xác định được điều đó”, HLV Southgate trả lời với báo giới về khả năng tham dự Grealish tham dự EURO năm nay.

Dù vậy, thuyền trưởng của “Tam sư” vẫn dành lời khen ngợi cho ngôi sao Man City. Ông nói: “Tuy mùa này Grealish không thi đấu nhiều, chúng tôi biết rõ những phẩm chất cậu ấy có thể mang lại. Grealish là cầu thủ chúng tôi muốn có trong đội”.

Hiện tuyển Anh sở hữu nhiều phương án tấn công chất lượng. Dù HLV Southgate loại Marcus Rashford, Jadon Sancho, "Tam sư" vẫn còn Jarrod Bowen, Anthony Gordon, Eberechi Eze cùng Cole Palmer có phong độ thi đấu ổn định. Màn trình diễn của họ ở mùa 2023/24 thậm chí ấn tượng hơn so với Grealish.

Ngôi sao của Man City vừa khép lại mùa giải nhạt nhòa khi chỉ ghi được 3 bàn thắng cùng 3 kiến tạo trên mọi đấu trường. Kết quả này là màn trình diễn tệ hại kỷ lục của Grealish kể từ khi gia nhập đội chủ sân Etihad.

Grealish dường như biến mất trong kế hoạch của Pep Guardiola ở mùa 2023/24. Trong suốt mùa giải, cầu thủ 28 tuổi chỉ cho thấy cơ thể nặng nề và ngày càng chậm chạp hơn.

Đáng nói, trong 5 trận cuối cùng tại Premier League, Grealish được thi đấu vỏn vẹn 10 phút. Thậm chí, ở trận chung kết FA Cup với MU, chiến lược gia Tây Ban Nha cũng không tung cậu học trò vào sân dù đang bị đối thủ dẫn trước.

Nhiều nghi vấn đặt ra cho phong độ của Grealish khi được triệu tập trong danh sách sơ bộ của tuyển Anh tham dự EURO 2024. Tuy nhiên, việc Grealish có chính thức ở lại "Tam sư" hay không còn phải phụ thuộc vào màn trình diễn ở hai trận giao hữu sắp tới.

Tuyển Anh sẽ có hai trận giao hữu quan trọng trước thềm mùa giải với Bosnia & Herzegovina (4/6) và Iceland (8/6) trên sân Wembley. Dựa vào kết quả của 2 trận đấu trên, HLV Southgate sẽ loại 7 cầu thủ và chốt danh sách 26 cầu thủ chính thức chinh chiến tại Đức.

Tại EURO 2024, tuyển Anh nằm cùng bảng với Slovenia, Đan Mạch và Serbia. Đây là bảng đấu được xem khá dễ thở với “Tam sư”. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Southgate vẫn cần sự chuẩn bị tốt nhất vì các đối thủ trên đều có lối chơi thật sự khó chịu.

