Grealish ăn mừng độc đáo

Trên sân Helsingin olympiastadion, Grealish mở tỷ số cho tuyển Anh trước chủ nhà Phần Lan với pha làm bàn đẹp mắt. Sau khi lập công, tiền vệ này thực hiện động tác mút ngón tay độc đáo. Theo Goal, pha ăn mừng này là để dành tặng bàn thắng đến cô con gái mới sinh Mila của Grealish và bạn gái Sasha Attwood.

"Dành cho cô con gái nhỏ của tôi, Mila. Tôi rất hạnh phúc. Bàn thắng này là dành cho con bé", Grealish chia sẻ với ITV.

Theo The Sun, Grealish và Sasha bên nhau hơn 10 năm. Chuyện tình của cặp đôi từng được báo chí so sánh với David Beckham và Victoria. Hai người gặp nhau tại trường Trung học St Peter ở Solihull và bắt đầu hẹn hò khi Grealish 16 tuổi, còn Sasha lúc đó mới 15. Sasha theo nghề người mẫu từ năm 13 tuổi, nhưng chỉ đến khi tên tuổi của Grealish nổi lên, danh tiếng của nàng mẫu mới càng được biết đến.

Ở trận Anh gặp Phần Lan, Grealish chơi trọn 90 phút. Anh nhận điểm 8 từ SofaScore, cao nhất trên sân và ngang với đồng đội Trent Alexander-Arnold. Grealish đóng góp 1 bàn, chuyền chính xác 97%, tạo ra 3 cơ hội ghi bàn.

Cách đây ít ngày, Grealish từng lên tiếng cám ơn HLV Lee Carsley đã trao cho anh cơ hội thi đấu ở tuyển quốc gia: "Tôi biết ông ấy có rất nhiều cầu thủ để lựa chọn. Tôi cũng tự cảm giác không có mùa giải tốt nhất. Tôi muốn cám ơn HLV vì đã tin tưởng và cho tôi cơ hội thi đấu".

Trước đó, Grealish chỉ trích cựu HLV Gareth Southgate vì đã không tin tưởng mình tại EURO 2024: "Tôi sẽ nói thẳng, tôi không đồng tình với quyết định đó. Tôi cảm thấy mình đáng lẽ nên góp mặt, nhưng điều đó đã không xảy ra”.

Sau trận đấu với Phần Lan, các cầu thủ tuyển Anh sẽ trở lại hội quân cùng CLB. Grealish sẽ trở lại đại bản doanh của Man City để chuẩn bị cho trận gặp Wolves vào ngày 20/10 tại Ngoại hạng Anh.

