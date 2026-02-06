Góp phần bảo đảm ANTT, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chiều 6/2/2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, chủ trì hội nghị ký kế hoạch phối hợp giữa CATP với Sở Y tế và các Bệnh viện tuyến Trung ương.

Cùng dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; các Phó giám đốc CATP: Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Đại tá Lê Văn Tuân; đại diện các Bệnh viện tuyến Trung ương, đơn vị thuộc Sở Y tế thành phố, chỉ huy một số Phòng nghiệp vụ CATP…

Việc ký kế hoạch phối hợp trong giai đoạn mới là cần thiết

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhìn nhận thời gian qua, CATP Hà Nội đã phối hợp với ngành y trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực y tế góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Công tác phối hợp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị nội bộ tại các bệnh viện, bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, chủ trì hội nghị

Đồng thời ngành y tế cũng đã hỗ trợ đắc lực cho ngành Công an trong công tác chăm sóc, bảo vệ, điều trị, khám chữa bệnh cho lãnh đạo, CBCS, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y tế của Công an Thủ đô.

Song bên cạnh đó, theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, công tác phối hợp giữa 2 ngành còn tồn tại một số hạn chế nhất định; quy chế phối hợp giai đoạn trước đã có hiệu lực hơn 10 năm nên nhiều nội dung hiện chưa đáp ứng được yêu cầu, tình hình thực tiễn có nhiều diễn biến mới...

"Trước những thách thức của tình hình mới, đòi hỏi ngành Công an và Y tế cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; việc tổ chức Hội nghị ký kế hoạch phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội là thực sự cần thiết", Đại tá Nguyễn Tiến Đạt khẳng định.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ CATP, đã báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa CATP Hà Nội với Sở Y tế và 20 bệnh viện tuyến Trung ương trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc CATP, phát biểu tại hội nghị.

Cơ sở pháp lý về công tác phối hợp giữa 2 ngành Công an và Y tế

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, CATP Hà Nội, Sở Y tế Thành phố và các Bệnh viện tuyến trung ương đã phối hợp nghiên cứu, xây dựng và ký kết 21 Kế hoạch phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố, bám sát các nội dung chỉ đạo, định hướng tại Quy chế phối hợp số 03 giữa Bộ Công an và Bộ Y tế; cụ thể hóa gắn với đặc thù, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch phối hợp được ký kết hôm nay đã đề ra 3 nhóm mục tiêu, yêu cầu; 11 nhóm nhiệm vụ, hình thức phối hợp và trách nhiệm của CATP, Sở Y tế và từng Bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn thành phố, đảm bảo cụ thể, toàn diện, chất lượng và chặt chẽ.

"Việc ký kết các Kế hoạch phối hợp không chỉ khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, ngành Y tế, của Công an Thủ đô, Sở Y tế và các Bệnh viện tuyến trung ương, mà còn là cơ sở pháp lý, chính trị quan trọng để các đơn vị, lực lượng triển khai các nhiệm vụ phối hợp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô ổn định, phát triển", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

Đồng thời Giám đốc CATP cũng nhìn nhận thành công của Hội nghị hôm nay là công sức, kết quả của sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các lực lượng thuộc CATP Hà Nội, Sở Y tế và các Bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, phát biểu tại hội nghị.

"Sau Hội nghị này, tôi đề nghị các đơn vị thuộc CATP Hà Nội, Sở Y tế và các Bệnh viện tuyến Trung ương sẽ bắt tay triển khai ngay các nhiệm vụ phối hợp với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả, nhất là 11 nhóm nhiệm vụ, hình thức phối hợp đã được đề ra tại Kế hoạch phối hợp, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của đơn vị", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị được phân công là đầu mối thường trực trong công tác phối hợp phải phát huy vai trò tham mưu, theo dõi, đôn đốc; có cơ chế trao đổi, tổng hợp thông tin, tình hình kịp thời, tham mưu, giải quyết các tình huống phát sinh hiệu quả; thường xuyên sơ kết, đánh giá hiệu quả công tác phối hợp cũng như bổ sung các nội dung để đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ký Kế hoạch phối hợp với các Bệnh viện tuyến Trung ương.

Hướng đến kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, thay mặt CBCS Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng lãnh đạo, các thầy thuốc, y bác sĩ và ngành y tế lời chúc mừng tốt đẹp nhất, gặt hái được nhiều thành tựu, kết quả trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, khám, cứu chữa bệnh cho nhân dân, phát huy truyền thống của ngành y cao quý "Lương y như từ mẫu".

"Chúc cho công tác phối hợp giữa CATP Hà Nội, Sở Y tế và các Bệnh viện tuyến Trung ương tiếp tục bền chặt, hiệu quả và đạt được nhiều thành tích, kết quả; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ đô trong kỷ nguyên mới", Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ.