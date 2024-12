Gộp hai bằng ôtô, xe máy trên thẻ PET: Bị tước một bằng phải làm sao?

Từ 2025, CSGT có thể khai thác dữ liệu hành trình, hình ảnh người lái

Thông tư 73/2024 của Bộ Công an quy định về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của CSGT, trong đó có kiểm soát thông qua thiết bị, cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông.