Gong Yoo nói về bộ phim ngập cảnh nóng

Gong Yoo cho biết "The Trunk" đưa ra góc nhìn mới thay vì tình yêu ngọt ngào, tươi sáng, tích cực giống các dự án điện ảnh, truyền hình khác.

Theo Mydaily, diễn viên Gong Yoo mới đây lên tiếng về việc bộ phim của anh là The Trunk vướng ý kiến tiêu cực vì có nhiều cảnh 18+ trần trụi.

Theo Gong Yoo, anh mong đợi ý kiến đa chiều khi bộ phim ra mắt. Tuy nhiên, nam diễn viên cho rằng quan điểm tiêu cực chỉ là một phần nhỏ.

"Khi bộ phim được phát hành đồng thời ở hơn 190 quốc gia, nhiều ý kiến ​​khác nhau đã đổ về. Trên các phương tiện truyền thông trong nước, ý kiến cũng ​​​​có vẻ bị chia rẽ. Tôi hy vọng mọi người thích tác phẩm và góc nhìn tiêu cực chỉ là một trong nhiều quan điểm", nam diễn viên chia sẻ.

Bộ phim của Goong Yoo và Seo Hyun Jin gây tranh cãi ngay khi ra mắt. Ảnh: Netflix.

Về ý kiến ​​cho rằng cảnh giường chiếu của Han Jeong Won (Gong Yoo) và Noh In Ji (Seo Hyun Jin) vừa phải, trong khi cảnh của Lee Seo Yeon (Jung Yun Ha) và Yoon Ji Oh (Jo Yi Geon) phản cảm, câu view, nam diễn viên chia sẻ: "Tính cách của In Ji và Seo Yeon khác nhau. Cảnh phim đó đủ để giải thích sự điên rồ của Seo Yeon. Ngược lại, cảnh giường chiếu của In Ji và Jeong Won thể hiện sự liên kết về mặt cảm xúc. Có lẽ tôi nên táo bạo hơn một chút”.

Gong Yoo bày tỏ thêm: "Bộ phim truyền tải thông điệp tình yêu có thể thay đổi con người. Giống lời thoại của Jeong Won trong bộ phim, anh ấy là người sống thực tế, thường nghĩ đến tình huống xấu nhất trước tiên thay vì lạc quan. Anh ấy cảm thấy đồng cảm và bị thu hút bởi Seo Yeon, người giống vực thẳm của chính anh ấy. Tôi nghĩ tình yêu được đề cập trong hầu hết tác phẩm đều là giả tưởng.

Nó thể hiện khía cạnh tích cực, tươi sáng, giống cổ tích, mang lại sự thỏa mãn gián tiếp và khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc. Nếu đó là vai trò của phim truyền hình và điện ảnh, tôi muốn đi ngược lại với The Trunk. Tôi nghĩ đó là câu chuyện có thể được kể ít nhất một lần vì nó thể hiện một góc nhìn mới về tình yêu".

The Trunk là bộ phim truyền hình chính kịch bí ẩn dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Kim Ryeo Ryeong. Phim có sự tham gia của Seo Hyun Jin và Gong Yoo, kể về hai người có hợp đồng hôn nhân một năm. Ngay khi ra mắt, bộ phim đã gây tranh cãi vì có quá nhiều cảnh giường chiếu gây sốc.