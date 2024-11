Góc khuất của Ronaldo

“Tôi nghĩ có nhiều điều mà bạn không biết. Bạn phải thường xuyên ở bên Ronaldo để hiểu được cuộc sống của anh ấy. Ronaldo khá giỏi nhảy múa và có những bước nhảy rất điêu luyện", Bruno Fernandes cho biết.

Ngôi sao của Manchester United cũng kể lại khoảnh khắc Ronaldo đến bắt chuyện và khen ngợi tài năng của anh. "Ronaldo nói rằng anh ấy đã xem những trận đấu và đánh giá cao màn trình diễn của tôi tại Sporting. Tôi đã kể lại điều này cho gia đình và bạn bè", Fernandes chia sẻ.

Ngôi sao của Manchester City, Bernardo Silva, cũng hé lộ: “Mọi người đều biết rằng Ronaldo rất kỷ luật và thích tập luyện đúng giờ. Nhưng có lẽ ít người biết rằng anh ấy không ăn uống thường xuyên. Tôi nghĩ Ronaldo chỉ ăn trưa và tối, không ăn vặt, đó là một điều thú vị về anh ấy".

Silva có kỷ niệm đẹp với Ronaldo cách đây 10 năm. Ngôi sao của Man City đã ngồi nhầm chỗ của CR7 trên xe buýt. Khi Ronaldo lên xe, anh ấy cười và nói rằng cả hai có thể ngồi chung ở băng ghế này. "Lúc đó, tôi chỉ mới là một chàng trai 20 tuổi. Mọi người đã trêu chọc tôi suốt vì điều đó", Silva cho biết.

Ronaldo, Silva và Fernandes là trụ cột của tuyển Bồ Đào Nha trong suốt những năm qua. Bộ ba tiếp tục sát cánh khi "Brazil châu Âu" chuẩn bị cho hai trận đấu tại Nations League gặp Ba Lan (16/11) và Croatia (19/11). Thầy trò HLV Roberto Martinez đang dẫn đầu bảng A1 với 10 điểm sau 4 trận, hơn đội nhì bảng Croatia 3 điểm.

Trước Ba Lan, Bồ Đào Nha chỉ cần 1 điểm là có vé vào tứ kết Nations League.

