Theo truyền thông Hàn Quốc, Go Kyung Pyo đã hẹn hò được 3 năm. Bạn gái anh không làm việc trong lĩnh vực giải trí.

Ngày 6/2, tờ Sports Chosun đưa tin nam diễn viên Go Kyung Pyo vướng tin đồn hẹn hò với một phụ nữ không hoạt động trong ngành giải trí. Tuy nhiên, công ty quản lý của nam diễn viên là CLN Company trả lời tờ Sports Chosun: "Chúng tôi không thể xác nhận tin đồn hẹn hò".

Go Kyung Pyo vướng tin hẹn hò. Ảnh: Sports Chosun.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Go Kyung Pyo hẹn hò với một phụ nữ xinh đẹp, không phải người nổi tiếng trong 3 năm. Hai người không che giấu chuyện tình cảm với người quen. Họ thậm chí cùng nhau tham dự buổi hòa nhạc của một ca sĩ nổi tiếng cách đây không lâu.

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, ra mắt thông bộ phim truyền hình Jungle Fish 2 của đài KBS năm 2010. Sau đó, anh xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Reply 1988, Jealousy Incarnate, Private Life hay dự án điện ảnh High Heels, Roaring Currents, Chinatown, The Sixth Finger, Decision to Leave...

Trong đó, Reply 1988 hay Bỗng dưng trúng số là những dự án giúp Go Kyung Pyo được khán giả châu Á, bao gồm Việt Nam biết tới và yêu mến nhiều hơn. Anh từng thắng giải Ngôi sao nổi tiếng Chung Jung-won tại Lễ trao giải Rồng Xanh năm 2022 nhờ vai diễn trong Decision to Leave.