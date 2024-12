Gỡ bỏ barie chặn xe máy vào ngõ ở Hà Nội

CSGT hóa trang chỉ được dừng xe nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng

0

Thông tư số 73/2024 của Bộ Công an quy định CSGT hóa trang chỉ được dừng xe nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông, an ninh, trật tự xã hội.