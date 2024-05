Giúp giới trẻ tiếp cận kiến thức đúng về sức khỏe tình dục, sinh sản

Các hoạt động nâng cao kiến thức sức khỏe tình dục, sinh sản do Weploy và Tổ chức MSI Reproductive Choices tại Việt Nam triển khai giúp giới trẻ hiểu đúng, đủ để bảo vệ bản thân.

Gần đây, dư luận xôn xao về câu chuyện bé gái 12 tuổi ở Hà Nội mang thai và sinh con ngoài ý muốn. Trước đó, năm 2023, một bé gái ở Hà Nội cũng sinh con khi mới 13 tuổi.

Tình trạng mang thai và sinh con ở tuổi vị thành niên này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề sức khỏe tình dục, sinh sản của giới trẻ Việt.

Xu hướng tình dục “đáng báo động” của giới trẻ

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng, Giám đốc Quốc gia tổ MSI Reproductive Choices tại Việt Nam, một trong những tổ chức phi chính phủ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, cho biết cởi mở về tình dục nhưng thiếu hiểu biết và thiếu phương pháp an toàn tình dục dẫn đến tình trạng mang thai ngoài ý muốn cao trong nhóm thanh thiếu niên. Đây là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Việt Nam.

Giới trẻ có xu hướng quan hệ tình dục sớm nhưng chưa biết cách bảo vệ bản thân. Ảnh: Freepik.

Nghiên cứu về hành vi sức khỏe học sinh do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện trong 6 năm cũng cho thấy tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp hai lần, từ 1,45% năm 2013 lên 3,51% năm 2019.

Giới trẻ quan hệ tình dục sớm nhưng có thể không lường trước hậu quả với sức khỏe, hạnh phúc và tương lai sau này. Quan hệ tình dục không an toàn (không dùng bao cao su, oral sex…) có thể làm lây truyền nhiều bệnh tình dục (lậu, giang mai, sùi mào gà…).

Đáng chú ý, tình trạng mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai ngày càng tăng. Để tránh điều tiếng, nhiều bạn trẻ nạo phá thai tại phòng khám tư hoặc nơi không đủ điều kiện đảm bảo an toàn dẫn đến biến chứng nặng gây vô sinh, thậm chí tử vong.

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng, Giám đốc Quốc gia tổ chức MSI Reproductive Choices tại Việt Nam.

Theo báo cáo cuối năm 2022 của Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em (Bộ Y tế), số ca mang thai tuổi vị thành niên (15-19 tuổi) chiếm 2,5-3% tổng số phụ nữ mang thai. Mỗi năm có thêm 3.000 ca phá thai ở tuổi vị thành niên tại các cơ sở y tế công lập. Thực tế có thể cao hơn rất nhiều do hơn 40% ca phá thai ở nước ta thực hiện ở cơ sở tư nhân.

Cần nâng cao kiến thức sức khỏe tình dục, sinh sản cho giới trẻ

Bà Hằng nhận định hiện vẫn còn nhiều bạn trẻ chưa hiểu đúng và đầy đủ về cách chăm sóc sức khỏe tình dục, sinh sản. Điều tra Quốc gia của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và Bộ Y tế cho thấy chỉ có 17,4% người ở tuổi vị thành niên - thanh niên biết rõ thời điểm người phụ nữ có thể mang thai và 25,9% biết cách sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục.

Thống kê tại một số bệnh viện cho thấy nhiều công nhân, lao động trẻ làm việc trong lĩnh vực dịch vụ chưa hiểu rõ về các biện pháp quan hệ tình dục an toàn khiến tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa, lây truyền qua đường tình dục cao.

Ông Trang Công Phát, Đồng sáng lập & CEO Weploy Việt Nam.

Xây dựng và phát triển cộng đồng lao động thời vụ F&B lớn tại TP.HCM, ông Trang Công Phát, Đồng sáng lập và CEO Weploy Việt Nam, cho biết vì đặc thù nghề nghiệp, bạn trẻ làm việc trong lĩnh vực F&B phải tiếp xúc nhiều người, đối diện với tình huống nhạy cảm. Nếu không có bản lĩnh và được trang bị kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản, tình dục sẽ rất dễ sa ngã.

Nhằm giúp giới trẻ làm việc trong lĩnh vực F&B nói riêng và giới trẻ nói chung được cập nhật kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, thời gian qua, tổ chức MSI Reproductive Choices tại Việt Nam đã hợp tác cùng Weploy - Giải pháp tuyển dụng nhân sự F&B nhanh chóng từ Australia triển khai sáng kiến “Nâng cao kiến thức sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục cho giới trẻ F&B”.

“Thông qua sáng kiến, Weploy mong muốn cung cấp kiến thức bổ ích về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho giới trẻ, giúp các bạn không chỉ có việc làm phù hợp mà còn được sống văn minh, khỏe mạnh”, ông Phát chia sẻ.

Thời gian qua, các hoạt động đào tạo và truyền thông nhóm, tuyển dụng xen kẽ với xây dựng và phát triển đội ngũ giáo dục viên đồng đẳng để truyền tải kiến thức sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của Weploy đã đến gần với giới trẻ nhờ cách tiếp cận sáng tạo, dễ hiểu, biết rõ những điều gen Z đang cần và đang thiếu.

Website “Like it is - Nó là thế đó!” cung cấp kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho giới trẻ. Ảnh từ nền tảng thương hiệu.

Đặc biệt, từ tháng 5, các bạn trẻ có thể chủ động tìm hiểu kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trên nền tảng website “Like it is - Nó là thế đó!” như sinh lý nam và nữ, cách dùng bao cao su đúng cách, phòng lây truyền bệnh tình dục, tránh thai hiệu quả...

Những thông tin, nội dung, khóa học trên nền tảng đều đã được kiểm chứng bởi các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của Tổ chức MSI Reproductive Choices tại Việt Nam.