Giúp đỡ nạn nhân bị lừa đảo mua bán người tái hòa nhập cuộc sống

Thời gian gần đây, cùng với chiến dịch triệt phá các ổ nhóm buôn bán người, giải cứu hàng trăm nạn nhân bị bắt, buôn bán người ở nước ngoài thì công tác đồng hành với các nạn nhân, giúp họ tái hòa nhập đang được Bộ Công an và cả xã hội quan tâm, hỗ trợ.

Công an Cà Mau tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn và giấy tờ cho các nạn nhân bị lừa đảo trở về tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: TTXVN phát

Tại Cà Mau, không dừng lại ở việc tiếp nhận, xác minh thông tin, Công an tỉnh còn phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ pháp lý, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, kết nối việc làm, giúp nạn nhân từng bước vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Sập bẫy từ những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”

Chia sẻ ngày định mệnh khi sập bẫy “việc nhẹ, lương cao" của mấy năm trước, anh H.N.P (23 tuổi, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau) cho biết: Cuối năm 2024, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh lên mạng xã hội tìm việc làm. Tin lời các đối tượng giới thiệu công việc liên quan đến máy tính, thu nhập từ 25-30 triệu đồng/tháng tại Campuchia, anh chấp nhận xuất cảnh trái phép với hy vọng cải thiện kinh tế gia đình.

Thế nhưng vừa đặt chân đến nơi đó, anh bị đưa vào một cơ sở lừa đảo trực tuyến, bị quản lý, giám sát và cưỡng ép làm việc từ 14-16 giờ mỗi ngày để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn, anh bị bỏ đói, đánh đập, đe dọa bán sang cơ sở khác nếu gia đình không nộp tiền chuộc hàng trăm triệu đồng. Anh P nhớ lại “lúc đó, mình chỉ mong được trở về nhà, ở nơi xa lạ, không có giấy tờ, không được tự do đi lại, gần như không biết phải tìm ai để cầu cứu”.

Đầu năm 2026, nhờ sự phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và nước sở tại, anh P cùng nhiều công dân được giải cứu, đưa về nước an toàn. Hơn một năm bị giam lỏng, bóc lột và đe dọa đã để lại những tổn thương nặng nề. Trở về quê nhà, anh P vẫn thường xuyên hoảng sợ, mất ngủ, khép kín và mặc cảm khi tiếp xúc với mọi người.

Trường hợp của anh P cũng như hàng chục, hàng trăm nạn nhân khác sau quãng thời gian phải chịu cực hình trong "hang ổ" của những kẻ buôn người, phản ánh một thủ đoạn không mới nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ: lợi dụng nhu cầu tìm việc, khó khăn kinh tế và sự thiếu hiểu biết của người lao động để dụ dỗ xuất cảnh trái phép, sau đó bán hoặc chuyển giao cho các cơ sở cưỡng ép lao động, lừa đảo trực tuyến. Đáng chú ý, nạn nhân không chỉ là người trực tiếp tìm việc ở địa phương mà còn có những trường hợp đang làm ăn xa tại các tỉnh, thành phố lớn, bị các đối tượng môi giới tiếp cận, lôi kéo.

Đồng hành cùng nạn nhân trên hành trình tái hòa nhập

Thường, sau khi được giải cứu khỏi các cơ sở lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài, nhiều nạn nhân mua bán người trở về quê nhà với những tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần, cùng nỗi lo về tương lai phía trước. Nắm bắt tâm lý này, ngành Công an nói chung, Công an Cà Mau nói riêng luôn sát cánh đồng hành cùng các nạn nhân.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau: Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức 22 lượt tiếp nhận, đón hơn 100 nạn nhân bị mua bán trở về địa phương. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Y tế tỉnh và các ngành chức năng triển khai cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ.

Trên cơ sở hoàn cảnh, nhu cầu của từng trường hợp, nạn nhân được hướng dẫn tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ nơi ở và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội theo quy định.

Công an Cà Mau tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn các nạn nhân bị lừa đảo trở về tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: TTXVN phát

Thượng tá Lê Thanh Hận, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau cho biết: Giải cứu và đưa nạn nhân về nước mới chỉ là bước đầu. Sau những gì phải trải qua, nhiều người trở về trong tình trạng tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần; không ít trường hợp mất giấy tờ tùy thân, không có việc làm, thiếu chỗ ở, gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ xã hội. Do đó, yêu cầu đặt ra là xác minh, tiếp nhận thông tin, đánh giá đúng hoàn cảnh, nhu cầu của từng trường hợp để có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời và lâu dài. Đối với các nạn nhân, ngay sau khi trở về, lực lượng Công an tỉnh cũng như xã đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, giúp nạn nhân ổn định tinh thần; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan xác minh nhân thân, hướng dẫn thực hiện thủ tục cần thiết để khôi phục giấy tờ tùy thân, ổn định cư trú…

Tạo sinh kế, mở lối tái hòa nhập cho các nạn nhân

Từ sự quan tâm động viên, hỗ trợ của lực lượng Công an và các tổ chức, đoàn thể địa phương, anh H.N.P ở xã Nguyễn Việt Khái cũng như hàng chục nạn nhân khác ở nhiều địa phương trong tỉnh đã dần vượt qua mặc cảm ban đầu, mạnh dạn tìm việc, lao động.

Anh P đã trở thành công nhân tại một xưởng chế biến thủy sản ở địa phương, với thu nhập khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Công việc giúp anh tự trang trải cuộc sống, phụ giúp gia đình và có thêm niềm tin để bắt đầu lại cuộc sống.

Công an Cà Mau tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn các nạn nhân bị lừa đảo trở về tái hòa nhập cộng đồng. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với hỗ trợ nạn nhân, Công an tỉnh Cà Mau cũng thường xuyên tăng cường tuyên truyền, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đặc biệt, Chiến dịch tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh năm 2026, diễn ra từ ngày 11-13/10 và tiếp tục đến hết năm 2026, tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện nguy cơ và tự bảo vệ cho trẻ em, thanh thiếu niên từ 10-25 tuổi. Các hoạt động của chiến dịch được triển khai tại trường học, khu dân cư, giúp người dân nhận diện thủ đoạn tuyển dụng lao động bất thường, dụ dỗ xuất cảnh trái phép và cưỡng ép làm việc tại các cơ sở lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài.

Trước thực tế cạm bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, tuyển dụng lao động ở nước ngoài không rõ nguồn gốc; tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, địa điểm làm việc, hợp đồng và thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp trước khi nhận lời.

Đặc biệt, người dân không giao giấy tờ tùy thân, không chuyển tiền cho các đối tượng môi giới không đáng tin cậy. Khi phát hiện dấu hiệu mua bán người hoặc có người thân cần hỗ trợ, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an, Đồn Biên phòng gần nhất hoặc liên hệ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hướng dẫn, tránh phải cạm bẫy của các đối tượng buôn người, lừa đảo.

Đấu tranh với tội phạm mua bán người, bên cạnh phát hiện, xử lý đối tượng hay giải cứu người bị hại, còn là trách nhiệm bảo vệ, phục hồi và trao lại cơ hội sống cho những người từng bị tước đoạt quyền tự do. Với sự đồng hành của lực lượng Công an, các ngành chức năng và cộng đồng, mỗi nạn nhân có thêm điểm tựa để vượt qua quá khứ, ổn định cuộc sống, không bị bỏ lại đơn độc trên hành trình trở về.