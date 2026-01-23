Giữa nhiều áp lực chi tiêu, Tết vẫn xoay quanh gia đình

Sau một năm nhiều biến động, nhiều gia đình bước vào mùa Tết với tâm thế thận trọng hơn trong chi tiêu.

Chuẩn bị đón Tết không còn đơn thuần là sắm sửa thật nhiều, mà phải cân nhắc sao cho đủ nhu cầu thiết yếu, giữ được không khí sum vầy và hướng đến năm mới với tâm thế nhẹ nhõm hơn.

Tiêu dùng thận trọng hướng đến Tết đủ đầy

Bức tranh Tết 2026 cho thấy người tiêu dùng không còn chi tiêu theo cảm tính, mà dành nhiều thời gian hơn để cân nhắc lựa chọn sản phẩm phù hợp, hướng đến sự thiết thực và tiện lợi, nhưng đồng thời vẫn gìn giữ các giá trị văn hóa gắn liền với dịp lễ truyền thống quan trọng nhất trong năm.

Khảo sát Worldpanel by Numerator tại Việt Nam cho thấy 52% người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn cho gia đình nhưng ưu tiên giá trị sử dụng thực tế thay vì hình thức. Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của mùa Tết năm nay. Thay vì chuẩn bị nhiều quà tặng xã giao, người tiêu dùng tập trung nhiều hơn vào việc chăm lo cho bản thân, gia đình và những mối quan hệ thực sự thân thiết.

Đáng chú ý, các nghi thức quan trọng ngày Tết vẫn được gìn giữ, song những khoản chi mang tính phô trương hoặc ít giá trị sử dụng đang dần được tiết giảm. Khảo sát của Numerator cũng ghi nhận hơn 70% hộ gia đình vẫn chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu ngày Tết. Điều này phản ánh mong muốn về một mùa Tết đủ đầy theo truyền thống vẫn hiện hữu, dù cách chi tiêu đã thay đổi theo hướng thực tế hơn.

Người tiêu dùng vẫn chi tiêu cho nhu cầu quan trọng ngày Tết nhưng ở mức thận trọng hơn.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện của anh Nguyễn Trung Kiên (36 tuổi, TP.HCM), một tài xế đường dài, cũng phản ánh tâm lý chung của nhiều gia đình hiện nay. Công việc giúp anh duy trì thu nhập, nhưng cũng khiến anh thường xuyên xa nhà, ít khi có mặt trọn vẹn trong những bữa cơm gia đình. Càng gần Tết, cảm giác thiếu thời gian chăm lo cho vợ con càng rõ hơn, nhất là khi chi phí sinh hoạt tăng và mọi khoản sắm sửa đều cần được tính toán kỹ lưỡng.

“Thường xuyên đi xa nên tôi rất trân trọng những lúc được ở nhà. Tết này, tôi mong có thể sắp xếp cho cuộc sống gia đình tươm tất, đủ đầy hơn, để cả nhà cùng tận hưởng không khí sum họp đầm ấm”, anh Kiên chia sẻ. Mong muốn lớn nhất hiện tại của anh là có thể vượt qua những áp lực về tài chính để an tâm sắm sửa vật dụng cho căn nhà đầy đủ tiện nghi, mâm cơm gia đình ngày Tết thêm ý nghĩa.

Hướng đến mùa Tết đoàn viên ấm áp

Với nhiều gia đình như anh Kiên, điều họ mong muốn là chuẩn bị một cái Tết trọn vẹn mà vẫn giữ được sự cân bằng trong chi tiêu. Ở đó, những nghi thức quan trọng ngày Tết vẫn giữ nguyên, nhưng được sắp xếp hợp lý hơn để mọi thứ đều chu toàn mà không ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của gia đình trong thời gian tới.

Nhằm giúp khách hàng chia nhỏ áp lực chi tiêu trong giai đoạn cao điểm, FE Credit, một thành viên của hệ sinh thái tài chính VPBank, mang đến các giải pháp nhanh chóng và dễ dàng cùng chuỗi ưu đãi hấp dẫn với gần 3.000 phần quà có tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng . Chương trình được triển khai từ nay đến hết ngày 15/3, áp dụng cho nhiều sản phẩm như vay tiêu dùng cá nhân, vay mua xe máy, mua sắm điện máy - điện tử và thẻ tín dụng, giúp việc sắm sửa ngày Tết trở nên đơn giản, chủ động hơn.

Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình “Rước Tết đoàn viên - Tân niên như ý”, khách hàng sử dụng dịch vụ trực tiếp với nhân viên tư vấn của FE Credit sẽ nhận được một lượt quay số trúng thưởng cho mỗi 5 triệu đồng giải ngân hoặc chi tiêu thẻ tín dụng. Tổng giải thưởng lên đến 2.026 phần quà với giá trị hơn 2 tỷ đồng .

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ qua FE Online 2.0, không có sự hỗ trợ từ tư vấn viên của FE Credit, mỗi 5 triệu đồng giải ngân hoặc chi tiêu thẻ tín dụng trong thời gian diễn ra chương trình sẽ mang lại một lượt quay số trúng thưởng. Chương trình này có 999 giải thưởng với tổng giá trị hơn 950 triệu đồng.

Ở mảng xe máy, 100 khách hàng mua xe trả góp sớm nhất với FE Credit tại các đại lý Piaggio sẽ được tặng phiếu quà tặng Urbox trị giá 500.000 đồng kể từ ngày 15/1. Khách hàng mua xe trả góp tại VinFast có cơ hội quay số trúng thưởng để nhận nhiều phần quà giá trị như VinFast Evo Grand 2025, VinFast Motio 2025, phiếu quà tặng Urbox trị giá 10 triệu đồng cùng những gói quà tặng hấp dẫn khác.

Theo đại diện FE Credit, các chương trình năm nay không chỉ hướng đến hỗ trợ tài chính, mà còn mong muốn đồng hành khách hàng chuẩn bị Tết, để mỗi gia đình đều có thể bước vào năm mới với tâm thế nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn.