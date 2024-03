Girona FC phà hơi thở sát gáy Real Madrid

Girona FC chưa đầu hàng trong cuộc đua vô địch La Liga. Một tuần sau thất bại 0-1 trước Mallorca, thầy trò Michel Sanchez nhanh chóng tìm lại hương vị chiến thắng.

Trên sân Estadi Municipal de Montilivi, các bàn thắng của Portu và Savio được chia đều trong mỗi hiệp giúp Girona FC giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón Osasuna. Kết quả này giúp đại diện xứ Catalonia có 62 điểm, kém đội đầu bảng Real Madrid khoảng cách 4 điểm. Tuy nhiên, Girona FC chơi nhiều hơn một trận.

Cùng vòng đấu, Real Madrid sẽ tiếp Celta Vigo trên sân nhà Santiago Bernabeu lúc 0h30 ngày 11/3. Việc Girona FC giành chiến thắng cũng phần nào gây áp lực lên đoàn quân của Carlo Ancelotti, buộc họ phải quyết tâm đánh bại đối thủ để xây chắc vị trí số một trên BXH.

Với Girona FC, sân Estadi Municipal de Montilivi tiếp tục trở thành điểm tựa tinh thần to lớn. Bằng chứng là từ sau thất bại trước Real Madrid hôm 30/9, đội bóng xứ Catalonia đã trải qua chuỗi 10 trận bất bại, trong đó có 8 chiến thắng và 2 trận hòa.

Đánh bại Osasuna với tỷ số 2-0 ở vòng 28 La Liga, Girona nâng chuỗi trận giữ sạch lưới trên sân nhà liên tiếp lên con số ba. Sau những gì thể hiện, thầy trò Michel Sanchez phát đi thông điệp rằng, họ vẫn là đội bóng rất khó chịu ở mùa giải này và chưa vội đầu hàng trong cuộc đua vô địch La Liga.

Trở lại với trận gặp Osasuna, Girona FC hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng sau khi tạo ra thế trận vượt trội. Thời lượng kiểm soát bóng của chủ nhà là 60%, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của Girona FC lên tới 1.84. Trong khi đó, xG của Osasuna chỉ đạt 0.22.

Suốt hai hiệp, chủ nhà tung ra 11 pha dứt điểm, 6 trong số đó đi trúng đích. Về phần Osasuna, họ thực hiện 7 pha dứt điểm, nhưng chỉ 1 lần bóng đi trúng đích.

Thế bế tắc của trận đấu được Girona FC phá vỡ ngay trong 15 phút đầu tiên trên sân Estadi Municipal de Montilivi. Từ đường chuyền ngược gọn ngàng của Viktor Tsygankov, bóng tìm đến vị trí của Portu, người sau đó thực hiện pha dứt điểm chuẩn xác đánh bại thủ thành Sergio Herrera để mở tỷ số.

Ở những phút tiếp theo, Osasuna phải chật vật chống lại áp lực Girona FC tạo ra. Phải đợi đến phút 29 họ mới tung ra được cú sút đầu tiên, khi Johan Mojica dứt điểm chệch cột dọc.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Girona FC chơi chắc chắn và tận dụng tối đa cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 86, Savio ấn định tỷ số 2-0 cho chủ nhà. Đây đã là bàn thứ 8 của cầu thủ sinh năm 2004 cho Girona FC tại La Liga. Mùa tới, tiền đạo đa năng này sẽ rời CLB để cập bến Man City.

