Girona - đội bóng tý hon khiến La Liga thán phục

Việc luôn nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng giải đấu số một “Xứ sở bò tót” trong thời gian dài là minh chứng không thể chối cãi. Luis Garcia - nhà vô địch Champions League cùng Liverpool - và Nacho Monreal - cựu hậu vệ Arsenal, Real Sociedad, đã trả lời phỏng vấn độc quyền với Tri thức - Znews về phong độ ấn tượng của Girona, đội bóng đang dẫn đầu La Liga mùa 2023/24.

Girona có thể lập kỳ tích như Leicester

- Xin chào Luis Garcia và Nacho Monreal! Mùa này, Girona thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng La Liga. Vậy hai anh nghĩ thế nào về điều này?

- Luis Garcia: Tôi nghĩ CLB này “nhỏ nhưng có võ”. Girona phần nào có mối liên kết với Manchester City vì cùng được City Football Group sở hữu. CLB tý hon này đang thi đấu rất tốt. Họ có Michel, một HLV giỏi. Song, cũng cần phải nói thêm Girona đã chơi hay từ mùa trước, và trở nên mạnh hơn ở mùa này.

Tôi nghĩ sự chuyển mình của Girona mang nhiều ý nghĩa với La Liga. Nó cho thấy giải bóng đá Tây Ban Nha có các CLB đủ khả năng vươn lên và thách thức Real Madrid, Barca và Atletico Madrid, các ông lớn luôn nắm chắc những vị trí đầu bảng xếp hạng. Mọi khi, những đội như Real Sociedad hay Athletic Bilbao thường sắm vai ngựa ô.

Tuy nhiên, hiện tại, Girona mới là kẻ ngáng đường khó chịu nhất. Tôi hy vọng họ có thể giữ vị thế này trong nhiều năm tới.

- Xem Girona thi đấu làm gợi nhớ đến Leicester City khi trở thành nhà vua nước Anh năm 2016. Nacho, anh thi đấu tại Arsenal vào thời điểm Leicester vô địch Premier League. Anh có cảm thấy Girona có thể tái lập kỳ tích tương tự?

- Nacho Monreal: Có thể lắm chứ. Chúng ta chưa thể nói trước điều gì về Girona. Năm 2016, khi còn chơi cho Arsenal, tôi nhớ rằng Leicester liên tục giành chiến thắng. Dù vậy, theo suy đoán của mọi người lúc bấy giờ, sẽ đến thời điểm CLB này sẩy chân và lộ bộ mặt thật.

Chung cuộc, Leicester lên ngôi vô địch Premier League, còn Arsenal về nhì. Điều đó khiến chúng tôi đau đớn. Arsenal đã nghĩ bản thân có thể về nhất năm ấy, nhưng Leicester mới là đội hay hơn.

Mùa 2023/24, điều tương tự có thể xảy ra tại La Liga. Người hâm mộ quen với sự thống trị của Real và Barca, gần như trong mọi mùa giải. Đôi khi, Atletico đem đến làn gió mới khi leo lên ngai vàng. Tuy nhiên, Girona mùa này rất đáng để chờ đợi.

Tôi rất hứng thú với viễn cảnh CLB này vô địch La Liga, đó sẽ là câu chuyện cổ tích.

Nacho Monreal và Luis Garcia tin rằng sự vươn tầm của Girona có ý nghĩa lớn đối với La Liga. Ảnh: CNN.

Real và Barca tụt dốc?

- Barca và Real Madrid vẫn đem đến thứ bóng đá chất lượng cao. Tuy nhiên, khi nhắc đến hai CLB này, người hâm mộ thường nhớ đến những huyền thoại như Messi, Ronaldo hay Ronaldinho. Hiện tại, Barca và Real không có những nhân tố trên trong đội hình?

- Luis Garcia: Tôi không nghĩ vậy. Real Madrid và Barcelona là những thương hiệu khổng lồ. Vậy nên khi nhắc tới hai ông lớn này, như bạn vừa đề cập, chúng ta nhớ đến Messi, Ronaldo, Ronaldinho. Nhưng nếu nhìn xuyên suốt lịch sử La Liga, danh sách dài hơn vậy nhiều, có thể kể đến Zidane, Roberto Carlos, Ramos, Maradona,...

Chúng ta luôn thấy các siêu sao trong đội hình của Real và Barca, và cả La Liga nói chung. Có cảm giác như người hâm mộ chưa thể thấy được, nhưng chúng ta đang theo dõi một thế hệ trẻ rất tài năng. Hiện tại, chúng ta chứng kiến sự phát triển của Jude Bellingham, Vinicius, Pedri hay Gavi.

Thế hệ các cầu thủ trẻ đang tiến bộ rất nhanh. Gần đây, Atletico Madrid khám phá được Rodrigo Riquelme, tài năng trẻ chơi bên cánh trái. Những sao mai đang bắt đầu bước ra ánh sáng, và dần sẽ trở thành những ngôi sao mới tại La Liga, những nhân tố giải đấu này luôn sở hữu.

Tôi nghĩ điều quan trọng là khán giả phải kiên nhẫn trong quá trình chuyển giao thế hệ. Đó là giai đoạn những siêu sao bắt đầu giải nghệ, và các tài năng trẻ bắt đầu lộ diện. Quá trình này sẽ diễn ra tại La Liga những năm tới.

La Liga đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, khi các tài năng trẻ lần lượt thay thế những siêu sao đã rời đi. Ảnh: La Liga.

- Theo anh, đâu là cầu thủ tiếp theo sẽ vươn tầm trở thành siêu sao hàng đầu tại La Liga?

- Nacho Monreal: Bellingham là một trong những cái tên tôi kỳ vọng. Mùa này, cậu ấy chơi rất hay và ghi nhiều bàn thắng. Khi cậu ấy mới đến, chúng tôi biết đây là cầu thủ giỏi. Song, tôi nghĩ ít người lường trước việc Bellingham chơi hay và ghi nhiều bàn đến vậy. Bên cạnh đó, cậu ấy còn rất trẻ. Đây là thời điểm bạn bứt phá nhanh và có nhiều thời gian để xem xét sự nghiệp tương lai.

Tôi nghĩ chúng ta không nên so sánh Bellingham với Ronaldo hay Messi. Cậu ấy còn trẻ và còn nhiều thời gian để tiếp tục phát triển. Đến một ngày nào đó khi mọi thứ chín mùi hơn, chúng ta so sánh Bellingham với Ronaldo và Messi cũng chưa muộn. Những người như Bellingham là nhân tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng của La Liga.