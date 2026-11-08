Giới trẻ rủ nhau 'đọc chậm' truyện tranh tại biệt thự cổ

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Chương trình “Phòng đọc mùa thu: Con người, thiên nhiên và truyện tranh” diễn ra trong hai ngày 7-8/11, tại Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Sự kiện do Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Du Bút tổ chức. Chương trình mở cửa miễn phí, dành cho công chúng yêu sách, các gia đình, bạn đọc trẻ và những người quan tâm đến thiên nhiên, môi trường cùng nghệ thuật kể chuyện.
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Ban tổ chức đã tuyển chọn truyện tranh và graphic novel từ nhiều quốc gia: Việt Nam, Pháp, Mỹ, Nhật Bản đã được xuất bản tại Việt Nam. Chương trình mời người tham dự cùng khám phá cách con người nhìn nhận, gắn bó và sống cùng thế giới tự nhiên.
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Các tác phẩm trải rộng từ đời sống động vật, rừng và biển đến ký ức về cảnh quan, đời sống đô thị, khủng hoảng sinh thái và những thế giới tưởng tượng.
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Phòng đọc được thiết kế như một không gian đọc tại chỗ, nơi người tham dự có thể tự chọn sách và đọc. Chương trình khuyến khích bạn đọc tạm gác điện thoại và những xao nhãng thường ngày để dành sự tập trung cho trang sách.
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Các tác phẩm được kết nối theo ba nhóm chủ đề: "Thiên nhiên dịu êm" khám phá động vật, rừng, biển và mối quan hệ giữa các loài cùng chia sẻ một môi trường sống; "Thiên nhiên dữ dội" là những câu chuyện về sức mạnh của tự nhiên, sự mong manh của con người và khả năng thích nghi; "Tưởng tượng về ngày mai" là những hình dung về sự thay đổi của đô thị, khí hậu, hệ sinh thái và sự sống.
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Các bảng giới thiệu, nhãn ngôn ngữ và gợi ý độ tuổi được kẹp ở sách, hỗ trợ người tham dự tìm tác phẩm phù hợp. Phụ trách tuyển chọn nội dung là chị Thân Trọng Thanh Quỳnh, đồng sáng lập, biên tập viên Du Bút, và chị Trà Nhữ, họa sĩ minh họa, giảng viên nghệ thuật. Hai "thủ thư phòng đọc" sẽ đồng hành với bạn đọc, giới thiệu tác phẩm và gợi mở cách tiếp cận.
Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn giới thiệu truyện tranh như một hình thức văn học và nghệ thuật giàu khả năng biểu đạt. Trọng tâm của phòng đọc là truyện tranh phi hư cấu và truyện tranh phóng sự. Qua ngôn ngữ hình ảnh, những kiến thức về khoa học, môi trường và các vấn đề xã hội có thể trở nên gần gũi hơn, đồng thời mở ra nhiều góc nhìn về trải nghiệm của con người.
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Trong khuôn khổ chương trình, các buổi “Một giờ đọc sâu” tạo cơ hội để bạn đọc dành trọn sự chú ý cho một tác phẩm, đặc biệt là những cuốn sách từng muốn tìm hiểu nhưng còn ngần ngại tiếp cận. Mỗi buổi kéo dài khoảng 45-60 phút, giới hạn tối đa 8 người, với 60 phút đọc tập trung, ngắt kết nối với điện thoại; và phần trao đổi tự nguyện khoảng 15-20 phút dưới sự điều phối của người hướng dẫn.
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Bên cạnh hoạt động đọc tự do, chương trình cũng có hai buổi trò chuyện gồm "Graphic novel - Một cái nhìn khác về truyện tranh” và "Vẽ lại hiện thực: Sức mạnh của truyện tranh phi hư cấu”. Từ ba góc nhìn sáng tác hình ảnh, dịch thuật và biên tập, xuất bản, các khách mời chia sẻ cách chuyển tải kiến thức, tư liệu thành câu chuyện bằng hình ảnh; những thử thách trong việc cân bằng tính chính xác, sức hấp dẫn và dấu ấn nghệ thuật.
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Sự kiện thu hút đông đảo độc giả tới đọc, đặc biệt là các độc giả nhỏ tuổi. Nhiều phụ huynh đưa con tới tham dự; mỗi người trong gia đình tự chọn cho mình một quyển rồi dành thời gian đọc, cuối buổi lại thảo luận cùng cả nhà về nội dung mình vừa đọc.
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“Phòng đọc mùa thu” hướng đến việc tạo thêm cơ hội tiếp cận sách, khuyến khích thói quen đọc chậm, đọc sâu và trao đổi sau khi đọc. Qua những câu chuyện về con người và thiên nhiên, chương trình mở ra một không gian gặp gỡ, nơi công chúng có thể tìm thấy tác phẩm mới, cách đọc mới và những câu hỏi đáng suy ngẫm về thế giới mình đang sống.
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