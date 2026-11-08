Giới trẻ rủ nhau 'đọc chậm' truyện tranh tại biệt thự cổ

Các tác phẩm được kết nối theo ba nhóm chủ đề: "Thiên nhiên dịu êm" khám phá động vật, rừng, biển và mối quan hệ giữa các loài cùng chia sẻ một môi trường sống; "Thiên nhiên dữ dội" là những câu chuyện về sức mạnh của tự nhiên, sự mong manh của con người và khả năng thích nghi; "Tưởng tượng về ngày mai" là những hình dung về sự thay đổi của đô thị, khí hậu, hệ sinh thái và sự sống.