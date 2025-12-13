Giới trẻ hào hứng màn kết hợp Sting Energy và Mercedes-AMG Petronas F1

Sting Energy, thương hiệu nước tăng lực thuộc PepsiCo và đối tác chính thức của giải đua xe Công thức 1 (F1), công bố quan hệ hợp tác toàn cầu với đội đua Mercedes-AMG PetronasF1.

Thông tin về sự kiện này nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các nhà sáng tạo nội dung và giới trẻ Việt.

Chiến lược kể chuyện bằng âm thanh

Sting Energy lựa chọn cách kể chuyện ấn tượng cho màn kết hợp này. Thay vì thông tin kỹ thuật hay hình ảnh thông thường, thương hiệu ra mắt màn hợp tác bằng đoạn phim ngắn, với tâm điểm là chiếc xe đua F1. Điểm nhấn của đoạn phim nằm ở tiếng gầm động cơ xe được xử lý để tạo nên âm thanh “Stingggg” vừa mới lạ, nhưng không kém phần quen thuộc. Điều này giúp gây ấn tượng và bất ngờ cho người xem ngay từ những giây đầu tiên.

Sau khi đoạn phim ra mắt, nhiều nhà sáng tạo nội dung và KOL Việt chia sẻ phản hồi tích cực và bày tỏ sự thích thú trước màn kết hợp, cũng như cách truyền tải thông tin này. Trong đó, ca sĩ Thanh Duy nhận định đây là màn hợp tác độc đáo và bày tỏ sự tò mò về trải nghiệm sắp tới mà hai thương hiệu sẽ mang đến.

Thanh Duy (bên trái) và nhóm bạn của Đức Anh (bên phải) hào hứng trước màn kết hợp của Sting Energy và Mercedes-AMG Petronas F1.

Các gương mặt quen thuộc với giới trẻ như Đức Anh, Vũ Thịnh và Hoa Xù cũng tỏ ra thích thú với âm thanh “Stingggg” vừa lạ vừa quen, được lồng ghép trong đoạn phim. Bên cạnh đó, Đức Anh cùng nhóm bạn thực hiện video ghi lại khoảnh khắc phản ứng khi nghe âm thanh này và dự định sẽ dùng “Stingggg” làm hiệu ứng âm thanh trong các nội dung sắp tới.

Thái Hòa 88 (bên trái) và Vũ Thịnh (bên phải) mong chờ những hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ hợp tác của hai thương hiệu.

Sự kiện này không chỉ thu hút cộng đồng sáng tạo, mà còn nhận sự quan tâm từ giới yêu xe. TikToker Thái Hòa 88 hào hứng trước màn kết hợp giữa đội đua của hãng xe danh tiếng và thương hiệu nước tăng lực. Anh cũng bày tỏ mong chờ hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ hợp tác.

Loạt trải nghiệm ấn tượng

Màn hợp tác lần này tạo tiền đề cho loạt hoạt động mà Sting Energy dự kiến triển khai xuyên suốt chặng đua trong mùa giải tới. Các hoạt động tập trung vào trải nghiệm giàu năng lượng và tốc độ, đồng thời tăng tương tác giữa người hâm mộ và đội đua.

Ông Eugene Willemsen, Tổng giám đốc Điều hành khối đồ uống quốc tế của PepsiCo, chia sẻ: “Với sự hợp tác giữa F1 và Sting Energy cùng các thương hiệu khác thuộc PepsiCo như Gatorade và Doritos, chúng tôi hân hạnh được là một phần trong văn hóa của bộ môn đua xe tốc độ cao, qua đó tiếp thêm năng lượng cho vận động viên và người hâm mộ. Việc hợp tác cùng Mercedes-AMG Petronas F1 là sự khẳng định cho cam kết chung của hai bên. Đó là hướng đến hiệu suất tối ưu, tinh thần đổi mới và chất lượng vượt trội. Đây cũng là giá trị làm nên bản sắc của hai tổ chức”.

Từ đoạn phim ngắn, màn hợp tác giữa Sting Energy và Mercedes-AMG Petronas F1 đã trở thành đề tài được KOL Việt lan tỏa. Với hướng tiếp cận đa giác quan, giàu tính văn hóa và năng lượng mà Sting Energy hướng đến, cú bắt tay hứa hẹn tạo nên trải nghiệm ấn tượng trong thời gian tới, không chỉ với người yêu tốc độ mà cả khán giả đại chúng.