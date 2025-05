Sting x VBSF Pool 9-Ball Championship 2025 dự kiến quy tụ 1.000 cơ thủ

Với sự đồng hành của Sting - thương hiệu nước tăng lực gắn liền năng lượng bứt phá, một giải đấu pool 9-ball phong trào quy mô lớn chưa từng có chuẩn bị đổ bộ Hà Nội và Hải Phòng.

Sáng 9/5, giải đấu “Sting x VBSF Pool 9-Ball Championship 2025” chính thức được công bố khởi tranh, đánh dấu một cột mốc mới cho cộng đồng yêu billiards phong trào. Đây được xem là giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực phía Bắc, dự kiến quy tụ gần 1.000 vận động viên (VĐV) từ 24 CLB lớn tại Hà Nội và Hải Phòng.

Đồng hành độc quyền cùng giải đấu là thương hiệu nước tăng lực Sting. Không chỉ tiếp lửa cho các cơ thủ bằng nguồn năng lượng dồi dào, giúp duy trì sự tỉnh táo và những đường cơ quyết đoán, Sting còn mang đến tinh thần dám thử thách, cùng các VĐV “Bật năng lượng - Bứt phá đường cơ”. Sự kết hợp giữa Sting và VBSF hứa hẹn tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp nhưng cũng đầy hứng khởi cho các tài năng billiards chưa được khám phá.

Sting x VBSF Pool 9-Ball Championship 2025 là sân chơi quy mô của billiards miền Bắc.

Giải đấu không chỉ là nơi để “cháy” hết mình với đam mê Pool 9-ball, mà còn là cơ hội giúp các cơ thủ khẳng định bản thân. Vòng loại của giải đấu sẽ diễn ra tại 24 CLB ở Hà Nội (18 CLB) và Hải Phòng (6 CLB) vào các ngày chủ nhật hàng tuần, từ 13/5 đến 27/7. Mỗi CLB sẽ chọn 2 đại diện xuất sắc (tổng cộng 48 VĐV) bước vào vòng chung kết đầy kịch tính tại Hà Nội từ ngày 1/8 đến 3/8.

Điểm nhấn không thể bỏ qua là tổng giá trị giải thưởng đến 350 triệu đồng. Nhà vô địch vòng chung kết sẽ “ẵm trọn” 50 triệu đồng tiền mặt cùng cúp vàng danh giá. Đặc biệt hơn, top 8 cơ thủ xuất sắc sẽ nhận được “vé vàng” tham gia khóa đào tạo chuyên sâu “Sting The Champion” từ “huấn luyện viên của các nhà vô địch” Nguyễn Thanh Nam và thần tượng mới nổi Bùi Trường An (An “Nhiệt”).

Top 8 cơ thủ xuất sắc của vòng chung kết sẽ được tham gia khóa đào tạo chuyên nghiệp do HLV Nguyễn Thanh Nam và cơ thủ Bùi Trường An huấn luyện.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - đại diện VBSF - chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi phong trào rộng khắp, nơi các tài năng được phát hiện và tỏa sáng, góp phần đưa billiards Việt Nam vươn xa hơn”.