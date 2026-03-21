Giới trẻ chuộng lối chi tiêu 'thông thái', tối ưu trải nghiệm du xuân

Sau kỳ nghỉ Tết truyền thống, tháng 3 là thời điểm lý tưởng để người trẻ thực hiện những chuyến du xuân nhờ thời tiết thuận lợi và tránh được cảnh chen chúc.

Bài toán chi tiêu sao cho vừa thảnh thơi, vừa không "lạm phát" đang được nhiều người giải quyết bằng cách tận dụng đặc quyền từ công nghệ và thẻ ngân hàng. Theo khảo sát tại một số nền tảng đặt phòng trực tuyến, lượng tìm kiếm điểm đến như Sa Pa, Ninh Bình hay chuyến đi ngắn ngày đến Thái Lan, Singapore trong tháng 3 thường tăng trưởng ổn định.

Xu hướng du xuân “ngược dòng”

Vừa hoàn tất kế hoạch cho chuyến du xuân Thái Lan 5 ngày 4 đêm cùng nhóm bạn đầu tháng 3, Minh Tú (24 tuổi, TP.HCM) vẫn còn dư âm với chuyến đi và rất vui vì số tiền chi ra thấp hơn đáng kể so với ngân sách cả nhóm dự tính.

"Du xuân tầm này không khí vẫn rất rộn ràng, nhưng chi phí dịch vụ như vé máy bay, khách sạn thường 'mềm' hơn so với cao điểm. Điều tôi quan tâm nhất là làm sao để tối ưu hóa chi phí sau đợt chi tiêu khá mạnh tay cho Tết”, cô cho hay.

Cùng quan điểm, nhiều người trẻ thừa nhận "bẫy" chi tiêu sau Tết thường đến từ khoản mua sắm ngẫu hứng hoặc buổi gặp gỡ bất ngờ đầu năm. Do đó, việc lên kế hoạch tài chính và sử dụng công cụ thanh toán có ưu đãi hoàn tiền, giảm giá trực tiếp trở thành ưu tiên hàng đầu.

Khách hàng trẻ đang ngày càng thông thái trong việc tối ưu chương trình ưu đãi thanh toán thẻ.

Để giải quyết bài toán kinh tế cho chuyến du ngoạn tháng 3, thay vì chỉ tận dụng ưu đãi từ nền tảng ứng dụng hay người bán, người trẻ đang khai thác triệt để chương trình kích cầu từ ngân hàng. Đơn cử Vietcombank đang triển khai loạt chương trình ưu đãi gắn với hành trình du lịch của khách hàng và chi tiêu thiết yếu, có hiệu lực xuyên suốt tháng 3.

Với những người có kế hoạch xuất ngoại du xuân, chương trình giảm giá trực tiếp đến 18% khi chi tiêu tại hệ thống cửa hàng miễn thuế (duty free) ở Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc thông qua thẻ Visa đang được quan tâm. Bên cạnh đó, tín đồ của dịch vụ đặt phòng trực tuyến có thể tiết kiệm đáng kể khi nhận ưu đãi giảm 20% tại Agoda hoặc giảm tới 1,5 triệu đồng trên Trip.com khi thanh toán bằng thẻ JCB.

Không chỉ dừng lại ở du lịch, nhu cầu ăn uống và mua sắm cuối tuần cũng được "tiếp sức" bằng ưu đãi thực tế. Tại hệ thống lớn như Aeon Mall, người dùng thẻ JCB được giảm trực tiếp 30% (tối đa 500.000 đồng). Các điểm đến quen thuộc của giới trẻ như Trung Nguyên Legend, Gongcha hay chuỗi nhà hàng Hokkaido Sachi cũng đồng loạt áp dụng mức giảm giá 30-40% cho hóa đơn thanh toán qua thẻ.

Quẹt thẻ thanh toán, mở ra may mắn cả năm

Bên cạnh việc tối ưu hóa chi phí, chuyến du xuân tháng 3 còn trở nên thú vị hơn khi mỗi giao dịch thường nhật đều có thể trở thành một phong bao "lì xì" may mắn. Với giới trẻ, việc quẹt thẻ thanh toán giờ đây không đơn thuần là chi trả cho bữa ăn hay một đêm nghỉ, mà còn là cách gieo thêm kỳ vọng tích cực cho cả năm.

Chẳng hạn thông qua chương trình "Chạm Vietcombank Visa - Chạm giấc mơ FIFA World Cup 2026", những lượt chạm thẻ thanh toán cho dịch vụ du lịch, mua sắm từ nay đến hết 31/3 trở thành cơ hội để người dùng chạm tay vào trải nghiệm mang tầm quốc tế. Việc lồng ghép phần quà may mắn vào hoạt động chi tiêu thực tế giúp chuyến đi của "tín đồ xê dịch" có thêm sự phấn khởi, biến hành trình khám phá đầu năm thành trải nghiệm đa tầng: Vừa tiết kiệm, vừa đầy ắp cơ hội nhận lộc.

Mỗi lượt thanh toán thẻ Vietcombank là một cơ hội trúng thưởng lớn kèm theo tích lũy điểm Loyalty đổi quà.

Đồng quan điểm về lối sống "chi tiêu để tận hưởng", anh Xuân Bách, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, chia sẻ việc tham gia chương trình khuyến mãi từ ngân hàng giúp anh tái định nghĩa cách quản lý tài chính cá nhân. Thay vì lo lắng thâm hụt ngân sách sau Tết, việc nhận tiền mặt khi mở mới thẻ hay tích lũy điểm Loyalty sau mỗi buổi xem phim cuối tuần được xem như một khoản "tái đầu tư" cho chuyến đi tiếp theo.

Có thể thấy, khi công nghệ thanh toán mang đến nhiều tiện ích và ưu đãi, người trẻ dần hình thành phong cách xê dịch mới, như du xuân sau Tết, vừa thảnh thơi lại tránh được sự đông đúc, ồn ào, mà chi phí lại “dễ thở”. Điều này biến mỗi hành trình đầu năm trở thành khởi đầu năng lượng cho năm mới hanh thông.