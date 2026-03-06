Dấu ấn Vietcombank trên hành trình phụng sự cộng đồng

Từ lớp học vùng cao, góc thư viện mới, đến mái nhà kiên cố hay phòng bệnh được nâng cấp, những dấu ấn an sinh đang dần hiện diện ở nhiều địa phương trên cả nước.

8.000 suất học bổng đã được trao tận tay học sinh nghèo chỉ trong dịp năm học mới 2025; những “Thư viện Xanh” mở ra không gian đọc sách cho trẻ em; hàng trăm căn nhà mới được dựng lên cho các gia đình còn nhiều khó khăn từ Bắc chí Nam; cùng nhiều bệnh viện, trạm y tế được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Phía sau nhiều công trình và chương trình ấy là sự đồng hành bền bỉ của Vietcombank.

Trong ngành ngân hàng, nơi tài sản lớn nhất không chỉ là vốn mà còn là niềm tin của xã hội, trách nhiệm với cộng đồng ngày càng trở thành một phần của chiến lược phát triển bền vững. Với Vietcombank, một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực với 63 năm phát triển, trách nhiệm xã hội không chỉ dừng lại ở những khoản tài trợ hay các hoạt động thiện nguyện ngắn hạn, mà được triển khai liên tục qua các chương trình an sinh xã hội thiết thực, song hành với vai trò hỗ trợ nền kinh tế bằng các giải pháp tài chính.

Những dòng vốn giúp doanh nghiệp vượt khó

Trong bối cảnh nền kinh tế trải qua nhiều biến động, việc tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh.

Những năm gần đây, Vietcombank đã triển khai hàng loạt chương trình tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Chỉ trong hai năm 2024 - 2025, ngân hàng đã triển khai khoảng 50 chương trình lãi suất cho vay ưu đãi, giúp gần 149.000 khách hàng tiếp cận nguồn vốn với quy mô dư nợ khoảng 1,71 triệu tỷ đồng . Các khoản vay được áp dụng mức lãi suất thấp hơn từ 0,5% đến 2% so với mặt bằng thị trường, qua đó giúp nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm bớt áp lực chi phí và duy trì hoạt động sản xuất.

Đại diện Vietcombank cùng học sinh Trường THCS Tam Sơn, Bắc Ninh trải nghiệm không gian học tập tại “Thư viện Xanh” do ngân hàng trao tặng.

Đầu năm 2026, các chương trình tín dụng ưu đãi tiếp tục được duy trì với 7 chính sách hỗ trợ lãi suất cho cả khoản vay ngắn hạn và trung dài hạn. Hơn 7.000 khách hàng đã tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp hơn so với thông thường, với quy mô dư nợ ưu đãi khoảng 735 nghìn tỷ đồng .

Song song với chính sách tín dụng, Vietcombank cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong dịch vụ tài chính. Những tiện ích như ký số trực tiếp trên ứng dụng Digibank hay các dịch vụ ngân hàng trực tuyến giúp khách hàng tiết kiệm thời gian giao dịch và tiếp cận các dịch vụ tài chính thuận tiện hơn.

Các công trình an sinh lan tỏa khắp cả nước

Nếu các chính sách tài chính góp phần giúp nền kinh tế vận hành trơn tru hơn, thì các hoạt động an sinh xã hội lại là cách Vietcombank chạm tới những câu chuyện đời sống cụ thể.

Từ năm 2020 đến 2025, Vietcombank và cán bộ nhân viên toàn hệ thống đã dành hơn 2.800 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, từ xây dựng nhà ở cho người nghèo, hỗ trợ trường học, bệnh viện đến khắc phục hậu quả thiên tai. Các chương trình được triển khai với quy mô rộng và đồng bộ tại nhiều địa phương, từ vùng núi phía Bắc, miền Trung đến đồng bằng sông Cửu Long. Hàng trăm công trình trường học, cơ sở y tế và nhà ở đã được xây dựng hoặc nâng cấp, góp phần cải thiện điều kiện sống và học tập của người dân.

Riêng trong năm 2025, khi nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, ngân hàng đã hỗ trợ khoảng 61 tỷ đồng cho 13 tỉnh, thành phố, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Giáo dục, y tế là hai lĩnh vực được Vietcombank dành nhiều sự quan tâm trong các hoạt động cộng đồng. Trong lĩnh vực giáo dục, Vietcombank không chỉ hỗ trợ xây dựng trường học mà còn đầu tư nhiều hạng mục thiết thực như thư viện, sân chơi, hệ thống nước sạch, thiết bị dạy học… Những công trình này đang từng bước góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh tại nhiều địa phương còn khó khăn.

Quỹ học bổng “Vững tương lai” được ngân hàng thành lập nhân dịp kỷ niệm 60 năm, là một trong những chương trình tiêu biểu. Năm 2024, quỹ đã trao hơn 600 suất học bổng trị giá khoảng 6 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trên cả nước.

Bên cạnh đó, chương trình “Cùng em tiến bước” do Vietcombank phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng đã trao 8.000 suất học bổng trị giá 8 tỷ đồng cho học sinh tại 34 tỉnh, thành.

Những hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người dân tại các địa phương là một phần trong các chương trình an sinh xã hội của Vietcombank.

Trong lĩnh vực y tế, ngân hàng cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực bao gồm hỗ trợ trang thiết bị y tế, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế... Mới đây, Vietcombank đã trao tặng thiết bị y tế trị giá 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa Củ Chi, đồng thời trao 200 suất quà cho các y bác sĩ và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Những hỗ trợ kịp thời này góp phần chia sẻ khó khăn với đội ngũ y tế cũng như người bệnh.

Ở một góc độ khác, công nghệ cũng đang trở thành một cách sẻ chia mới. Vietcombank đã triển khai hệ thống thanh toán viện phí không tiền mặt tại gần 600 bệnh viện trên cả nước, giúp người dân thanh toán qua QR code, POS hoặc ứng dụng ngân hàng, giảm thời gian chờ đợi và thủ tục.

Song song với các hoạt động xã hội, Vietcombank vẫn duy trì vai trò là một trong những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước. Trong giai đoạn 2020 - 2025, ngân hàng đã nộp hơn 62.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, riêng năm 2025 gần 14.800 tỷ đồng .

Nhìn lại hành trình bền bỉ hơn 63 năm dựng xây và phát triển, các chương trình trách nhiệm xã hội của Vietcombank không phải là những hoạt động đơn lẻ, mà là một chiến lược dài hạn. Từ hỗ trợ doanh nghiệp bằng các giải pháp tài chính, đầu tư cho giáo dục, y tế đến ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng, những nỗ lực ấy đang góp phần tạo nên một hình ảnh quen thuộc: một ngân hàng lớn nhưng không đứng ngoài đời sống xã hội. Và ở nhiều nơi, những thay đổi ấy bắt đầu từ những điều rất giản dị - một lớp học mới, một mái nhà vững chãi hay một cơ hội học tập cho trẻ em vùng khó.