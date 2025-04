Giới tinh hoa Đà Nẵng 'ưu ái' căn hộ hạng sang tại trung tâm thành phố

Tìm kiếm không gian an cư khác biệt, giới tinh hoa Đà Nẵng đang dần chuyển xu hướng sang những khu căn hộ hạng sang đã bàn giao, vị trí trung tâm với tiềm năng sinh lời bền vững.

The Filmore Da Nang như “cơn mưa” giải tỏa cơn khát khi không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn khẳng định gu sống thời thượng của thế hệ cư dân phong cách.

Chốn an cư nâng tầm phong cách sống

Không mất quá nhiều thời gian để so sánh với các dự án khác, chị Nguyễn Thị Thanh (chủ nhân căn hộ 2 phòng ngủ, kinh doanh ôtô) bị chinh phục ngay khi tìm hiểu khu căn hộ The Filmore Da Nang. “Tôi có thể nhận nhà ngay để tận hưởng cuộc sống với nhiều tiện ích cao cấp mà không phải khu căn hộ nào ở trung tâm cũng có được”, chị Thanh chia sẻ về lý do khi quyết định trở thành cư dân của khu căn hộ hạng sang này.

The Filmore Da Nang là căn hộ hạng sang đã bàn giao ngay trung tâm thành phố.

Yếu tố quyết định lớn nhất khiến chị Thanh chọn The Filmore Da Nang chính là vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Bạch Đằng. Đây là tuyến phố đi bộ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng với tầm nhìn panorama hướng sông Hàn thơ mộng và thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm.

Không gian sống sang trọng và tinh tế của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh, cư dân The Filmore Da Nang.

Điểm nhấn kiến trúc độc đáo của The Filmore Da Nang đã chinh phục nhiều khách hàng như chị Thanh với thiết kế ban công căn hộ mở rộng vươn ra không trung tới 1,4 m và trải dài 4,5 m. Nội thất trong từng căn hộ được lựa chọn tỉ mỉ từ các thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Yale, Bosch, Hafele, Kohler... Hệ kính Low-E kịch trần hai lớp giúp giảm tiếng ồn, giảm nhiệt, chống tia UV - đồng thời mở rộng tầm nhìn, mang ánh sáng và thiên nhiên vào từng góc nhỏ.

Tiện ích độc đáo, hồ bơi nước ấm quanh năm của The Filmore Da Nang giúp cư dân tận hưởng cuộc sống thời thượng.

“Tôi hài lòng với sự đầu tư vào các tiện ích chăm sóc sức khỏe như hồ bơi vô cực nước ấm quanh năm và phòng gym Technogym, những tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại khu dân cư ở Đà Nẵng, mang đến trải nghiệm sống phải nói là có 1-0-2 tại Đà Nẵng”, chị Thanh chia sẻ khi được hỏi cảm nhận về hệ tiện ích mà chủ đầu tư trang bị.

Sức hút đến từ sự khác biệt

Chị Hồ Thị Trâm Anh (sinh năm 1989, kinh doanh lĩnh vực làm đẹp) đã tìm thấy “ngôi nhà trong mơ” tại The Filmore Da Nang. Là chủ nhân của một căn hộ 2 phòng ngủ sang trọng, chị Trâm Anh không chỉ bị thuyết phục bởi vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, có thể vào ở ngay, mà còn bởi những giá trị sống đích thực, khác biệt so với các dự án khác.

Trước khi đặt niềm tin vào The Filmore Da Nang, chị Trâm Anh đã cân nhắc nhiều loại hình bất động sản khác như biệt thự hay nhà phố ngay các quận trung tâm. Tuy nhiên, mong muốn sở hữu một không gian sống hiện đại, an toàn và tiện nghi mà không quá phô trương, chị đã lựa chọn The Filmore Da Nang. Chị Trâm Anh nói: “Chất lượng bàn giao vượt trội so với các dự án khác từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới, nhiều tiện ích hiện đại, không gian sống nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được sự riêng tư rất phù hợp với phong cách của tôi”.

Chị Trâm Anh yêu thích thiết kế căn hộ với ban công lớn có thể trồng nhiều cây xanh.

Căn hộ của chị Trâm Anh nằm ở tầng 9 với ban công sân vườn để thỏa mãn sở thích trồng cây, tận hưởng sự gần gũi với thiên nhiên. “Vị trí này không chỉ thuận tiện cho công việc, mà còn mang lại cảm giác bình yên mỗi khi trở về. Tôi có cơ hội kết nối với những người hàng xóm thành đạt, cùng sở thích và giá trị sống giúp mở rộng mối quan hệ trong công việc, có thêm nhiều người bạn mới trong cuộc sống”, chị Trâm Anh cho biết.

Chính sách vượt trội, sở hữu dễ dàng

The Filmore Da Nang không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là một khoản đầu tư dài hạn tiềm năng nhờ chính sách tài chính linh hoạt. Trong tháng 4, nhà phát triển Filmore Development tung chính sách sở hữu căn hộ chỉ với 10% thanh toán ban đầu. Khách hàng được nhận nhà để an cư hoặc khai thác cho thuê ngay, tối ưu hóa dòng tiền từ tài sản thật với tài chính nhẹ nhàng.

Chính sách tài chính ưu việt giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ hạng sang đã bàn giao.

Hỗ trợ tài chính cũng được đẩy mạnh thông qua ngân hàng đối tác với gói vay lên đến 75% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc đến 4 năm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng đầu, giúp khách hàng giảm nhẹ áp lực tài chính và dễ dàng lên kế hoạch thanh toán dài hạn. Đặc biệt, cư dân còn được miễn phí quản lý vận hành trong 2 năm đầu để an tâm tận hưởng cuộc sống tiện nghi, hiện đại ngay từ ngày đầu nhận nhà.

Sự lựa chọn và hài lòng của những cư dân tinh hoa là minh chứng cho sức hút của The Filmore Da Nang. Đây không chỉ là tổ ấm, mà còn trở thành nơi truyền cảm hứng cho phong cách sống hiện đại, đồng thời mang lại giá trị bền vững cho tương lai. Nếu đang tìm kiếm một tài sản thật với giá trị thật, The Filmore Da Nang được xem lựa chọn tối ưu.

Để gia nhập cộng đồng cư dân phong cách tại khu căn hộ hạng sang The Filmore Da Nang, độc giả có thể tham khảo thông tin chi tiết tại đây.