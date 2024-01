Giới mộ điệu Trung Quốc ngóng chờ triển lãm Coco Chanel

Triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của NTK Gabrielle "Coco" Chanel sẽ dừng chân tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào mùa hè này.

Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto, triển lãm quan trọng về cuộc đời của nhà sáng lập hãng thời trang cao cấp Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel, sẽ có mặt tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào mùa hè năm nay.

Cuộc triển lãm được ra mắt lần đầu vào năm 2020 tại Phòng trưng bày Palais Galliera ở Paris (Pháp), WWD đưa tin.

Đây là cuộc triển lãm đầu tiên hồi tưởng về các tác phẩm của nhà thiết kế huyền thoại này tại đất nước tỷ dân. Toàn bộ không gian sẽ được dùng để trưng bày các trang phục lấy từ bộ sưu tập (BST) di sản của thương hiệu, Phòng trưng bày Palais Galliera, cho đến các bảo tàng, tổ chức quốc tế, cùng với những BSTtư nhân.

Triển lãm đặc biệt này nhấn mạnh sự ra đời và phát triển phong cách của Coco Chanel, đặc điểm công việc, nét đặc trưng và đóng góp của bà dành cho lịch sử thời trang.

Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto đã lưu diễn khắp thế giới từ Anh, Nhật Bản, Australia và điểm đến tiếp theo là Thượng Hải. Ảnh: AP.

Thượng Hải sẽ là điểm dừng chân thứ 4 trong chuyến “lưu diễn toàn cầu” của triển lãm này. Sau khi ra mắt tại "quê nhà" Paris năm 2020, triển lãm Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto được mang ra quốc tế. Năm 2021, cuộc triển lãm được tổ chức tại Phòng trưng bày Quốc gia Victoria ở Melbourne (Australia).

Sau đó, triển lãm đã đến Bảo tàng Mitsubishi Ichigokan ở Tokyo (Nhật Bản) vào năm 2022, và đến Bảo tàng Victoria & Albert tại London (Anh) vào năm ngoái.

Năm nay, buổi triển lãm tại xứ tỷ dân sẽ được đồng tổ chức bởi Palais Galliera và Power Station of Art, với sự hỗ trợ của thương hiệu Chanel.

Ban tổ chức không nêu rõ triển lãm ở Thượng Hải sẽ dựa trên các phiên bản trước đó bao nhiêu phần, và liệu có những phần bổ sung nào khác để làm rõ mối liên hệ giữa Chanel với Trung Quốc hoặc văn hóa Trung Quốc hay không.

Bức bình phong Trung Quốc đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ sưu tập của thương thiệu Chanel. Ảnh minh họa: Calouste Gulbenkian Museum.

Khi triển lãm đặt chân tới London, ban tổ chức đã bổ sung một vài phần để làm nổi bật mối liên hệ của nhà thiết kế người Pháp với Vương quốc Anh.

Khoảng 100 mục mới đã được thêm vào buổi triển lãm ở London, chẳng hạn như bức tranh Chanel của Winston Churchill, và chiếc váy dạ hội màu đỏ do Manchester Velvet Company sản xuất cho Chanel. Ban tổ chức cũng trưng bày những bộ đồ cocktail sang trọng của nhà thiết kế ở một không gian lớn hơn, cùng nhiều mẫu trang sức của thương hiệu.

Mặc dù Chanel chưa bao giờ đến Trung Quốc, xung quanh bà đầy tạo tác tinh xảo từ đất nước này.

Bà nổi tiếng là người yêu thích bức bình phong Coromandel phức tạp, có xuất xứ từ Trung Quốc. Chúng được làm từ gỗ và được trang trí bằng các mảnh vật liệu, như nacre (vảy ngọc trai) hoặc các loại sơn màu.

Hai trong số những vách ngăn mà nhà thiết kế sở hữu có thể được tìm thấy bên trong căn hộ cũ của bà, tọa lạc ở số 31 đường Rue Cambon (Paris, Pháp).

Sau này, bức bình phong đã trở thành nguồn cảm hứng cho BST haute couture mùa thu 1996 của Chanel do cố nhà thiết kế Karl Lagerfeld thực hiện, và cả BST trang sức cao cấp Chanel Coromandel được giới thiệu vào năm 2018.

Coco Chanel đã để lại những di sản cho thời trang thế giới. Ảnh: Shutterstock.

Nơi tổ chức triển lãm được ấn định là Power Station of Art (PSA), bảo tàng đầu tiên do nhà nước quản lý dành riêng cho nghệ thuật đương đại ở Trung Quốc.

Năm 2021, Chanel khởi động "Next Cultural Producer" với PSA, đối tác bảo tàng đầu tiên tại châu Á thông qua Quỹ Văn hóa Chanel.

Hành động này được xem như một lời mời gọi đề xuất các ý tưởng nhằm hồi sinh các hoạt động nghệ thuật và kiến trúc đương đại của Trung Quốc.

Năm 2022, màn hợp tác này đã đem đến 2 cuộc triển lãm song song tại phòng triển lãm tầng hai của PSA, nhằm giới thiệu hiện trạng và sự hồi sinh của hàng thủ công Trung Quốc.

Năm 2023, sang phần thứ hai của dự án "Next Cultural Producer", PSA và Chanel đã tập trung vào 10 dự án kiến trúc đương đại ở các thành phố miền Nam của Trung Quốc với triển lãm có tên The Shape of Shadow.

Trước triển lãm Gabrielle Chanel sắp tới, PSA đã từng tổ chức triển lãm Culture Chanel tại Thượng Hải, Bắc Kinh và Quảng Châu từ năm 2011 đến năm 2013, đồng thời đưa triển lãm Mademoiselle Privé đến Thượng Hải vào năm 2019.

Thương hiệu Chanel cũng đã tổ chức 3 buổi trình diễn thời trang tại Thượng Hải lần lượt vào các năm 2001, 2005 và 2009, cũng như các buổi trình diễn thời trang ở Bắc Kinh, Thành Đô và Thâm Quyến lần lượt vào các năm 2016, 2017 và 2023.

Triển lãm Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto tại London (Anh). Ảnh: Chanel.