Giới doanh nghiệp Mỹ đổ xô 'lấy lòng' ông Trump trong phút chót

Chủ siêu thị gốc Việt ở New Orleans bị bắn chết

Bà Thanh Vu - chủ siêu thị Viet My ở Village de l'Est (thành phố New Orleans) hơn 30 năm qua thiệt mạng vì bị bắn vào ngày đầu năm mới, con gái bà - Mai Vu - xác nhận hôm 3/1.